«У Ми-8 нет поплавков, поэтому катастрофа была неизбежна»

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» с туристами упал в озеро на Камчатке. На борту находилось 16 человек: 13 пассажиров и трое членов экипажа. Спастись удалось восьмерым — они выплыли из вертолета на глубине более чем восемь метров. Сотрудники Кроноцкого заповедника помогли потерпевшим выбраться из воды и оказали им первую помощь. «Газета.Ru» обсудила с экспертами в области авиации, что могло привести к крушению.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Курильском озере, куда группа туристов направлялась понаблюдать за охотой медведей на нерку. Инцидент произошел при заходе на посадку — из-за сильного тумана и практически нулевой видимости экипаж не увидел посадочную площадку, и воздушное судно упало в воду.

Вертолет данной модели не приспособлен для посадки на воду, отмечает заслуженный пилот РФ Петр Марченко.

«Посадить Ми-8 таким образом практически невозможно – он через несколько минут затонет. У него нет поплавков, поэтому в данном случае катастрофа была неизбежна», — говорит он.

Помимо тяжелых метеоусловий, ситуацию могла осложнить максимальная загрузка вертолета, указывает специалист в области безопасности полетов Алексей Власов.

«У него двигатель достаточно слабенький. Все зависит от того, сколько топлива было на борту. Если была полная заправка, то 16 человек — это максимум для Ми-8. Это могло осложнить ситуацию. Конечно, экипаж предупреждают о плохой погоде, но в данном случае полет совершался по фактическим метеоусловиям. Если, когда они вылетали, погода на аэродроме вылета была устойчивой, то никто запретить полет не мог», — объясняет он.

По словам выживших, судно снижалось при нормальных оборотах двигателя и внезапно ударилось об воду.

«После чего пошел крен на нос, и мгновенно затопило борт. Я увидел щель в задней рампе. Она, видно, при ударе раскрылась. Я увидел там щель размером с ладонь. Просунул туда ладонь, а потом все остальное. Она открылась с помощью воды. И таким образом все, кто в хвосте сидели, выплыли», — сообщил изданию Baza пассажир Ми-8 Георгий Кованцев.

Тот факт, что некоторым туристам удалось спастись, выплыв с девятиметровой глубины, авиаэксперт Власов назвал «чудом».

На помощь потерпевшим направились сотрудники Кроноцкого заповедника.

«Раздался громкий хлопок — вертолет ударился о воду. Мы тут же спустили на воду два катера и за 3-4 минуты добрались до места крушения, которое определили по волне», — сообщил участковый госинспектор Кроноцкого заповедника Евгения Денгеса.

По его словам, они увидели на поверхности воды восемь человек, вывезли их на берег и оказали первую медицинскую помощь.

«Кроссовки тянули меня на дно. Мне едва удалось их снять. Плыть на животе я не мог и понимал, что в таких условиях долго не продержусь. К счастью, буквально через пять минут подоспели две лодки с людьми. Меня достали из воды первым. Второй, кого спасли, стала гид Анастасия. Затем достали второго пилота и механика. По словам других выживших, второй пилот вылетел из кабины вместе с креслом», — рассказал РИА «Новости» пассажир Ми-8 Виктор Стволкин.

После спасения восьмерых человек сотрудники заповедника несколько раз объехали озеро, но больше никого не обнаружили.

Пострадавших доставили в больницы Петропавловска-Камчатского, двое находятся в тяжелом состоянии.

Спасательная операция продолжается. Осложняет ее тот факт, что вертолет лежит на глубине более 130 метров. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что шансы найти других выживших крайне малы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц». В СК назвали три версии крушения вертолета: плохая погода, ошибка пилотирования и неисправность судна.

По словам коммерческого директора «Витязь-Аэро» Дмитрия Черных, технических проблем при осмотре вертолета перед вылетом выявлено не было. В настоящее время все вертолетные туры на Курильском озере приостановлены до 14 августа.