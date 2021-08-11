Иммунное ускользание: насколько опасен йота-штамм коронавируса

Йота-вариант коронавируса, выявленный в Нью-Йорке в конце прошлого года, может преодолевать выработанный в результате болезни или вакцинации иммунитет. Он более смертоносный и заразный, выяснили американские ученые. Йота-штамм выявлен в 27 странах. Инфекционисты рассказали «Газете.Ru», как можно сдержать распространение этой мутации в России.

Йота-вариант коронавируса может повысить уровень смертности у пожилых людей на 82% в сравнении с уханьским штаммом — к такому выводу пришли ученые из департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете.

По мнению ученых, скорость распространения этой мутации на 15-20% больше, чем у выявленных ранее вариантов коронавируса. При этом йота-вариант может преодолевать иммунитет у ранее переболевших COVID-19 людей в 10% случаев.

Это свойство характерно для всех новых штаммов коронавируса, отмечает заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Федерального научно-исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Елена Бурцева.

«Последние штаммы коронавируса действительно характеризуются иммунными ускользаниями. То же самое мы можем наблюдать и при вирусе гриппа, потому что он меняется, в отличие от других ОРВИ. В связи с этим состав вакцин постоянно обновляется, а прививаться необходимо каждый сезон. То же самое происходит и с коронавирусом – он меняется и из-за этого может преодолеть тот иммунитет, который сформировался в результате вакцинации или у переболевшего человека», — сказала эксперт.

При этом данное свойство новых штаммов не повлияет на повышение показателей смертности.

«Высоких показателей летальности из-за такого свойства вируса не будет, поэтому паниковать не нужно. Если человек уже имеет какой-то иммунитет, он предотвратит тяжелые случаи течения заболевания и летальные исходы», — объяснила Бурцева.

Сам йота-штамм коронавируса в настоящее время еще недостаточно изучен, подчеркивает заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Покровский.

«Пока нельзя однозначно сказать, действительно ли этот штамм более опасен. Имеющиеся данные основаны на небольшом количестве пациентов. Как правило, под исследование попадают только тяжелые случаи течения заболевания. Поэтому опасность может быть немного преувеличена – потому что легкие случаи не попадают в поле зрения», — сказал он.

В свою очередь инфекционист Евгений Тимаков утверждает, что такие смертоносные штаммы обычно не становятся доминирующими.

«Более патогенные штаммы по эволюции вирусной не вытесняют штаммы, которые лучше передаются. В любом случае вирус будет мутировать, периодически будут появляться линии, которые будут более патогенны и более летальны. Однако выживать будут те линии, которые легче передаются и являются более заразными», – рассказал медик РИА «Новости».

Вероятность распространения йота-штамма в России зависит от ограничительных мер и контроля туристических потоков со странами-распространителями, отмечает Покровский.

«Если меры действительно будут серьезные — с ношением масок, изоляцией больных, ПЦР-тестированием — то, возможно, распространения в России этого штамма можно будет избежать», — отметил Покровский.

По мнению эксперта, ученым также стоит отслеживать появление новых штаммов и своевременно обновлять препараты для вакцинации.

«Надо вести исследования — в том числе и добавить нововведения в состав вакцин. Возможно, стоит добавить какие-либо компоненты, связанные с новыми штаммами коронавируса. Это необходимо из-за того, что появление новых штаммов коронавируса более чем вероятно», — заключил академик РАН.