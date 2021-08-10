«Дайте шанс»: почему в TikTok восхваляют сбившего женщину с ребенком американца

21-летний Кэмерон Херрин из Флориды стал популярным после того, как насмерть сбил женщину с ребенком в нелегальной уличной гонке. Часть пользователей TikTok — в основном, подростки — посчитали 24 года лишения свободы слишком жестоким приговором и призвали дать осужденному «второй шанс». У Херрина целый фан-клуб, ролики в его поддержку набирают миллиарды просмотров. Психологи рассказали «Газете.Ru», почему преступники становятся кумирами подростков.

В 2018 году родители подарили Кэмерону Херрину автомобиль Ford Mustang в честь окончания учебы. Через два дня он решил устроить импровизированные гонки на новой машине вместе со своим другом 17-летним Джоном Баррино, который сел за руль Nissan. Во время гонки он сбил 24-летнюю Джессику Рейзингер-Раубенольт, переходившую дорогу с коляской, в которой была ее полуторагодовалая дочь Лилия. Баррино свернул, а Херрин не успел остановиться и на скорости примерно 50–60 км/час врезался в пешеходов.

Девушка умерла в госпитале в тот же день, ее дочери не стало на следующий день.

Судебное разбирательство по делу Хэррина и Баррино затянулось на три года. Баррино в декабре 2020 года дали 6 лет колонии, а Хэррина в апреле 2021 года приговорили к 24 годам лишения свободы.

Популярным Херрин стал в июле, когда подростки начали снимать видео в соцсети TikTok, в которых просили дать Кэмерону второй шанс. Видеозаписи с хештегом #cameronherrin посмотрели более двух миллиардов раз. Популярные фан-аккаунты «красивого преступника» (так называют парня поклонники) насчитывают сотни тысяч подписчиков. Некоторые профили даже стали верифицированными в соцсети и получили синюю галочку.

Чаще всего в соцсети публиковали кадры вынесения приговора — на них у Хэррина расширяются глаза, когда он слышит вердикт.

«Дайте ему шанс. Он заслуживает этого», — так подписала ролик в поддержку парня блогер lilbad09.

Подростки могут возводить в кумиры людей, которые совершили преступления, из-за гормональной перестройки организма, характерной в этом возрасте. Из-за этого они выбирают лидерами тех, кто смог выделиться и продемонстрировать силу, объясняет психолог Татьяна Попова.

«В подростковом возрасте у человека формируется личность, но это происходит под влиянием физиологической перестройки организма. То есть инстинктивные проявления характера — сила, власть, умение выделяться (даже неконструктивными способами), обратить на себя внимание с точки зрения окружающих — становятся на первое место. Здесь присутствует «ссылка» на гормоны – и ими необходимо учиться управлять», — сказала она.

В подростковом возрасте дети начинают бунтовать против привычных правил. Поддержка людей, нарушающих общепринятые нормы, — форма подобного «бунта», отмечает детский психолог Ксения Несютина.

«В подростковом возрасте идет становление и понимание определенных границ и правил: что можно и нельзя. Яркая иллюстрация – подростки именно в это время начинают бунтовать против родительских правил. Это нормально и необходимо, чтобы подросток смог потом сформулировать свои. Но бунт против социальных правил – это уже не совсем нормально и говорит о том, что он не удержался внутри семьи. К этому относится и поддержка преступников», — пояснила собеседница «Газеты.Ru».

Хотя подростки с внутренним бунтом и могут поддерживать преступления, в реальности совершать их они не готовы.

«Не все подростки до конца понимают, что это все произошло в действительности, и это тоже жизнь, за которой стоят реальные люди. Для многих это просто шутка», — отмечает Несютина.

Внешний вид преступника также влияет на подростковое восприятие – если «кумир» привлекателен, он, скорее всего, будет производить положительное впечатление.

«Многие известные преступники выглядели очень мило – но внешность обманчива. Тут получается такой синергетический эффект: внешность плюс проявление силы – и получается так называемое привлечение внимания», — говорит Попова.

Восхваление преступников может привести к тому, что неподготовленные подростки будут считать подобные нарушения нормой, подчеркнула Несютина.

«Во-первых, это мотивирует их «кумиров» совершать новые преступления. Во-вторых, дети с пробелами в воспитании могут начать склоняться к нарушению общепринятых законов», — пояснила она.

Чтобы предупредить преступления, важно с раннего возраста заниматься социализацией ребенка.

«Семья, школа, двор, секции и другое окружение влияют на формирование подростка — то, как он будет общаться с окружающими. Нужно занимать детей с самого раннего детства: спорт, соревнования, развитие по интересам интеллектуального характера. Чем больше ребенок занят, чем больше у него интересов, тем меньше у него склонности к инстинктивным проявлениям и романтизации преступлений», — заключила Попова.