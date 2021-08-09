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Общество

Не больше 30 тысяч: как россияне экономят на похоронах

В России стали меньше тратить на ритуальные услуги

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
Россияне стали меньше тратить на похороны, следует из сравнения данных Росстата о росте смертности в стране и совокупных доходах ритуальных агентств.

Экономия на похоронах

В период с января по июнь смертность в России составила 1,1 млн человек, что на 16,2% больше, чем в аналогичный период в прошлом году, следует из сведений Росстата. В то же время, как отмечает «Коммерсант», в первом полугодии 2021-го фиксируется незначительное повышение совокупных доходов агентств, осуществляющих ритуальные услуги, — 9%.

Фактически это подтверждает тенденцию о том, что россияне стали меньше тратить на похороны, в особенности — в регионах, отмечает источник.

Рост показателя доходов ритуальных агентств выше на те самые 9% по сравнению с первым полугодием 2020-го, однако, если сравнивать со вторым полугодием, то можно констатировать, что выручка упала на 1%. То есть при росте смертности и естественной убыли населения доходы похоронного бизнеса составляют существенную разницу.

Издание связывает это с несколькими факторами. Так, до 2020-го средние затраты на похороны в регионах составлял 50 тыс. рублей, а сейчас снизились до 30 тыс. рублей в зависимости от потребностей клиентов. В Москве же средние затраты на погребальные услуги не изменился, но эксперты подтверждают, что россияне на фоне снижения доходов экономят на дополнительных услугах — в частности, спрос на мемориальные услуги и обслуживание могил существенно упал. Кроме того, граждане все чаще стали заказывать кремацию, а не погребение умершего в землю, что в среднем обходится на 40% дешевле.

Одновременно с этим участники рынка не исключают, что реальная выручка ритуальщиков выше по меньшей мере в два раза, чем официальная статистика, поскольку порядка 70% дохода частных похоронных бюро, по сути, остается в «серой зоне». Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров допустил, что, учитывая возросшие цены на неофициальные выплаты и услуги агентов,

рост рынка в первом полугодии 2021-го мог составить 20-30%, что эквивалентно совокупному доходу примерно в 140-150 млрд рублей.

Самый быстрорастущий бизнес

На протяжении последнего года малый и средний сектор бизнеса в России потерпел самое крупное падение в современной истории страны, что было обусловлено неблагоприятным эпидемиологическим фоном и сопутствующими ограничениями. Но, как говорилось в февральском выпуске «Мониторинга экономической ситуации» от Института Гайдара и РАНХиГС, две сферы в кризисно-ковидные времена стали зарабатывать больше — это услуги почты и курьеров (+3,6%) и лидирующие по показателю ритуальные услуги (+3,8%).

Объясняется рост доходов обслуживающих похороны предприятий увеличением смертности, которая в 2020-м выросла на 18% и тем самым достигла максимума с 2005 года. Естественная убыль населения за прошлый год составила 688,7 млн человек, а это в два раза больше, чем в 2019-м.

Во сколько обойдется смерть

Судя по информации с сайта Московского справочника ритуальных услуг, в столице средняя стоимость похорон с учетом сбора всех документов, предоставления катафального микроавтобуса, венка и траурной ленты, составляет 36490 рублей. Критерием минимального набора ритуальных услуг служит государственное пособие на погребение — в зависимости от районных надбавок, на похороны, например, неработающего пенсиона выплачивают до 18,4 тыс. рублей. Для похорон детей, военнослужащих, работающих и других категорий граждан действуют свои условия.

В целом же единой цены на похороны в России нет, и в разных регионах она может отличаться. Зависит это в том числе от того, какого класса похороны заказывают, поскольку диапазон «премиума» начинается от суммы, которая в несколько раз выше «минимума» или «стандарта».

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