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Общество

«Они болеют принципиально легче»: стоит ли проводить массовую вакцинацию детей

Глава «Вектора» рассказал о детской вакцинации и активности штамма «дельта»

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Reuters
Даже после того, как в России официально одобрят препарат от коронавируса для детей, вакцинировать их массово не нужно, считает глава «Вектора» Ринат Максютов. По его словам, несовершеннолетние не находятся в группе риска, болеют реже и значительно легче взрослых. В то же время детская вакцинация от COVID-19 идет в США, Европе и Азии. В Израиле привились не менее 40% несовершеннолетних, в Сингапуре первую дозу получили 80% жителей от 12 до 19 лет.

Из-за легкой переносимости детьми коронавирусной инфекции, прививать их массово сейчас преждевременно. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал директор новосибирского научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого нет никаких оснований. Дети в целом болеют все равно принципиально легче», — заявил глава центра.

В то же время Максютов не исключил, что в будущем новые мутации коронавируса могут оказаться более опасными для детей и подростков. Поэтому странам необходимо иметь инструменты для их защиты от COVID-19.

Директор «Вектора» также сообщил результаты исследований «дельта»-варианта коронавируса (так называемого «индийского штамма»). По его словам, мутировавший вирус куда более эффективно передается от зараженного организма. «Мы показали [в ходе исследований], что количество вируса, которое необходимо для заражения животного, требуется в десять раз меньше», — сообщил Максютов.

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Ринат Максютов

Ринат Максютов

Алексей Майшев/РИА «Новости»

В конце июня Всемирная организация здравоохранения поменяла свою позицию по поводу вакцинации от коронавируса детей и подростков. Раньше в ВОЗ заявляли об отсутствии данных, что прививки можно использовать для профилактики COVID-19 у несовершеннолетних. Полтора месяца назад рекомендации обновили: теперь в них сказано, что детей можно вакцинировать. Однако, поскольку они не входят в группу риска и обычно переносят болезнь легче взрослых, приоритет у детских прививок низкий.

Российский детский омбудсмен Анна Кузнецова в середине июля заявляла, что после регистрации вакцины от коронавируса для несовершеннолетних прививать их можно будет только с согласия родителей. Глава Минобразования Валерий Фальков 8 августа говорил, что вакцинация для студентов, в том числе, несовершеннолетних, в России необязательна.

Власти большинства развитых стран начали прививать детей от коронавируса еще в июле. Как правило, вакцинация носит рекомендательный характер и распространяется только на подростков от 12 лет.

Европейский регулятор одобрил для детей вакцину производства Pfizer/BioNTech. Израиль начал делать прививки подросткам в июне. Под нее попали дети в возрасте 12-15 лет. Тем, кто младше, прививку пока не ставят. По данным на середину июля в Израиле первый компонент препарата получили уже 40% жителей от 12 до 19 лет.

В США тоже разрешили применение вакцины Pfizer/BioNTech для детей от 12 лет. Сейчас компания тестирует препарат, предназначенный для детей от 6 месяцев до 11 лет. СМИ считают, что он может получить разрешение на применение в экстренных случаях зимой.

Франция намерена начать массовую вакцинацию несовершеннолетних с наступлением нового учебного года, хотя официально школьники могут прививаться еще с 15 июня. В Италии и Испании вакцинация подростков также носит рекомендательный характер. Немецкий Институт вирусологии имени Роберта Коха рекомендует прививать несовершеннолетних только, если они страдают хроническими заболеваниями (сахарный диабет, болезни легких).

Япония снизила возрастной ценз для применения препаратов от Moderna и Pfizer/BioNTech: теперь их можно использовать на жителях от 12 лет (раньше минимальным порогом было 18 лет). По такому же пути пошел Сингапур, где, по предварительным оценкам, первую дозу вакцины получили 80% населения в возрасте от 12 до 19 лет.

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