Депутата-коммуниста обвинили в убийстве инвалида

Депутат городского совета Мелеуза от КПРФ Александр Котелевский обвиняется в убийстве 38-летнего инвалида. Нардепа по решению суда арестовали, он свою вину не признает. По версии следствия, коммунист в ночь на 5 августа выпивал с погибшим и поссорился с ним. У мужчины зафиксировали перелом ребер, травмы позвоночника и головы.

В отношении депутата Мелеузовского городского совета Александра Котелевского возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

«В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказал представитель ведомства.

5 августа в городе Мелеуз Республики Башкортостан был найден мертвым 38-летний Ильфат Тутхнеев.

Рядом с ним, как пишет Telegram-канал «Силовики» был обнаружен спящим и депутат горсовета от КПРФ Котелевский. «Он был сильно пьян и уснул рядом с местом преступления. Прибывшие на утреннюю смену рабочие обнаружили его всего в крови», — сказал источник РЕН ТВ.

Предполагаемый убийца, как отмечает портал ufatime.ru, угрожал правоохранителям увольнением.

По предварительным данным, Тутхнеев работал на деревообрабатывающем предприятии. Местные СМИ уточняют, что погибший был инвалидом и изготавливал сувениры из натуральной кожи и дерева. Предварительно, депутат заказал у мужчины сувенир к свадьбе. Тутхнеев якобы работал над ним в ночь на 5 августа.

В какой-то момент по неизвестной причине между ними произошел конфликт и депутат избил Тутхнеева. «Во время распития между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину мастерской множественные удары руками и ногами по голове и другим частям тела, от полученных телесных повреждений мужчина скончался», — говорится на сайте регионального СК. Подчеркивается, что обвиняемый вину не признал.

«На теле пострадавшего обнаружены переломы ребер и позвоночника, травмы головы», — пишет Telegram-канал «112». У погибшего осталась жена и двое детей.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил причастность городского депутата к трагедии. «Да, все имена верны. В ходе пьяной ссоры [Котелевский] его избил, и тот скончался», — сказал собеседник агентства.

В КПРФ тем временем намерены провести проверку из-за сообщений о причастности однопартийца к смерти жителя республики. «Будем смотреть, будем разбираться. Надо выяснить, «утка» или не «утка», — сказал в комментарии URA.RU первый зампредседателя ЦК партии Юрий Афонин. Он избирался депутатом в Государственную думу по списку КПРФ от Республики Башкортостан.

Александр Котелевский был избран от КПРФ в совет городского поселения Мелеуз в 2020 году. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности, пишет РЕН ТВ.

Это не первый случай, когда члены КПРФ причастны к противоправным действиям. В прошлом году коммунисты выдвигали от своей партии Андрея Дряблова на должность депутата Госсовета республики Коми. Но оказалось, что у него была судимость по статье 134 Уголовного кодекса РФ — «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», пишет БНК.