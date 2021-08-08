Дракон, Центавр, Резец. В ВОЗ подбирают названия новым штаммам коронавируса

В ВОЗ не исключили обозначения новых штаммов коронавируса названиями созвездий. Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове отметила, что в будущем из-за мутаций вируса букв греческого алфавита, которыми сейчас называют разновидности SARS-CoV-2, может не хватить. Рассматривался и вариант с именами древнегреческих богов, но от него уже отказались.

Названия созвездий могут послужить для обозначения новых штаммов коронавируса в случае, если для этого не будет хватать греческих букв. Об этом сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове в интервью газете The Daily Telegraph.

«Мы на самом деле обдумываем вариант с созвездиями», — рассказала она. Керкхове отметила, что рассматривался и вариант с именами древнегреческих богов, но от него уже отказались.

По ее оценкам, в будущем из-за мутаций коронавируса 24-х букв греческого алфавита может не хватить для обозначения его новых разновидностей.

Решение по следующим названиям для новых штаммов вируса будет объявлено «относительно скоро», указала эксперт ВОЗ. Она уточнила, что рабочая группа по эволюции вирусов вместе с юристами дважды проверяет предложения, чтобы убедиться, что названия «никого не расстроят».

В мае ВОЗ объявила, что будет обозначать штаммы коронавируса буквами греческого алфавита. В организации пояснили, что новая система будет простой, а новые обозначения — легкими для произношения и запоминания. Такая необходимость возникла, поскольку новые разновидности вируса люди называли по месту, где они были обнаружены, что могло носить «порочащий или дискриминационный характер». Чтобы этого избежать, ВОЗ призвала власти стран и СМИ использовать новые обозначения.

Маскирующийся «дельта»-штамм

«Дельта»-штамм коронавируса маскируется от иммунитета, рассказал порталу Ura.ru врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, этот вид коронавируса имеет двухволновое течение заболевания: маскируясь от иммунитета, штамм проникает в организм и начинает размножаться. Когда иммунитет включается, ответ на вирус может быть гипериммунным и навредить самому организму.

Чтобы избежать серьезных последствий, важно пройти вакцинацию, а в случае инфицирования — вовремя поставить диагноз и начать первый этап лечения, отмечают эксперты.

Всеобщее тестирование

Треть москвичей (32%) и петербуржцев (36%) поддержали всеобщее тестирование на COVID-19, следует из данных опроса SuperJob. Как пишет РБК, исследование провели после того, как в Ухане решили экстренно протестировать всех жителей. В городе, где выявили первых заразившихся коронавирусом в мире, в начале августа зафиксировали первые более чем за год незавозные случаи инфицирования.

Респондентов спросили, нужно ли провести в их городе аналогичное тестирование. В Москве утвердительно на этот вопрос ответили 32% опрошенных, отрицательно — 42%. В Санкт-Петербурге за проведение всеобщего тестирования выступили 36% жителей, против — 40%.

На этом фоне увеличилось число россиян (46%), которые боятся заразиться коронавирусом. Как отмечают социологи, 40% респондентов считают принятые правительством меры по противодействию пандемии достаточными. В два раза с апреля 2020 года выросла доля тех, кто считает эти шаги избыточными – до 27%. В то же время 22% россиян назвали их недостаточными.

Ситуация с коронавирусом

В России за последние сутки выявили 22 866 случаев заражения коронавирусом. За минувшие 24 часа в стране зарегистрировали 787 летальных исходов. Как следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием, условная летальность возросла до уровня 2,56%.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 761, умерли 63 человека.

Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 1, следует из подсчетов ТАСС. В Москве этот показатель вырос до 1,05. Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.