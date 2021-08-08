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Общество

«Пляжи опустели, отели закрываются»: как Краснодарский край может вернуть туристов

В РСТ призвали властей Кубани скорректировать ограничения для туристов

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Артур Лебедев/РИА «Новости»
Кубанские курорты столкнутся с серьезным падением турпотока, если к сентябрю власти не скорректируют ограничительные меры для туристов, сообщил «Газете.Ru» вице-президент РСТ. Связано это со скорым полным восстановлением египетского направления. Чтобы исправить ситуацию, власти Краснодарского края просят дать туристам альтернативу — возможность сдать по приезде ПЦР-тест.

Отели Краснодарского края загружены на 50-60%, сообщила «Газете.Ru» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«В целом объем продаж туров на август упал больше чем в пять раз, и он продолжает снижаться. Новых бронирований все меньше. Снижение спроса связываю с введением обязательной вакцинации для туристов с 1 августа. Мало кто хочет приехать на отдых и первым делом бежать не на море, а искать пункт вакцинации», — сказала она.

Падение интереса к кубанским курортам также фиксируют туроператоры «Интурист» и «TUI Россия».

«Спад есть, но он не катастрофический. Порядка 40-50% туристов заезжают организованными группами, остальные же спокойно живут в частном секторе, где не требуют сертификатов о вакцинации. К тому же многие заехали в гостиницы еще до 1 августа. Заполняемость гостиниц сейчас — 70-80%. С июля падение небольшое — около 10%. Бюджетные гостиницы как заполнялись, так и заполняются», — сообщил в свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Вместе с тем в самые пиковые часы загрузка некоторых кубанских пляжей составляет не более 30%, отмечает Ломидзе.

«Пляжи опустели. На днях мы посмотрели на кадры с камер видеонаблюдения, установленных на пляжах Сочи, Адлера, Лазаревского, Анапы и Геленджика. В самое ходовое время на некоторых объектах загрузка составляла не больше 30%. Удивительно видеть такие пустынные пляжи в самый пиковый месяц», — отмечает она.

Отели стали делать скидки в 20-30%, чтобы хоть как-то подогреть спрос, но и это не помогает, продолжает исполнительный директор АТОР.

«В итоге некоторые гостиницы закрываются — договариваются с коллегами, переселяют всех в один отель и как-то делят расходы. Но в любом случае они сталкиваются с огромными финансовыми потерями — и это учитывая, что предыдущий сезон тоже был убыточным», — пояснила она.

В прошлом году гостиницы потеряли 60% выручки, добавляет Барзыкин. «Полностью в этом году убытки покрыть им не удастся», — констатирует вице-президент РСТ.

Из-за жестких эпидограничений на Кубани туристы выбирают альтернативные направления, где не требуется сертификат о вакцинации: едут в Абхазию, Турцию и Крым. При этом для полуострова этот сезон будет рекордным, прогнозирует Ломидзе. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за семь месяцев 2021 года в регионе отдохнули уже пять миллионов туристов. Это на 27% больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года.

Чтобы вернуть турпоток на Кубани к прежним показателям, властям необходимо дать туристам возможность приезжать с ПЦР-тестами. «Мы и Ростуризм отправили соответствующее обращение к губернатору Краснодарского края», — сказала исполнительный директор АТОР.

«К сентябрю-октябрю властям Краснодарского края надо оперативно скорректировать ограничительные меры. Ни Крым, ни Ставрополье таких жестких ограничений не вводили. Считаю, что необходимо дать туристам альтернативу — возможность сдать по приезде ПЦР-тест.

Вскоре с полной силой вступает египетское направление, и если ограничения на Кубани не будут скорректированы, это серьезно повлияет на популярность российских курортов», — добавил Юрий Барзыкин.

С 1 августа заселиться в гостиницы Краснодарского края могут только отдыхающие с сертификатами о вакцинации либо медотводом от вакцинации от коронавируса и отрицательным ПЦР-тестом. Остальным необходимо в течение трех дней сделать первый компонент прививки. От несовершеннолетних требуется сдать тест на коронавирус, исключение составляют дети до 14 лет.

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