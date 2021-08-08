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Общество

Гнилые овощи и хлеб с плесенью. Чем могли кормить детей в поезде Мурманск — Адлер

В вагоне-ресторане, в котором ужинали отравившиеся дети, нашли просроченные продукты

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Максим Блинов/РИА «Новости»
При осмотре вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер, с которого госпитализировали направлявшихся на отдых детей, были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, без маркировки, в том числе гнилые овощи и хлеб с плесенью. Тем временем число госпитализированных детей в больницах Кубани увеличилось до 87. Врачи оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести. Причиной отравления детей стал норовирус второго типа, сообщили в пресс–службе Роспотребнадзора. СК возбудил уголовное дело, сотрудника вагона-ресторана отстранили от работы — он отказался сдать анализы.

В вагоне-ресторане поезда Мурманск — Адлер, в котором ужинали госпитализированные 7 августа дети, обнаружены просроченные продукты, передает в воскресенье ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«При осмотре вагона-ресторана были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, без маркировки. Также были обнаружены гнилые овощи и хлеб с плесенью», — сказал он.

Жалобы на рвоту и жидкий стул стали поступать от детей после ужина в пятницу. «Кушали дети в вагоне-ресторане. В тот вечер там были рис, курятина и салат», — сообщил собеседник агентства. По его словам, «первые жалобы появились около полуночи». «Госпитализированные дети из Петрозаводска, Кондопоги, Костомукши, Сортавалы. Ехали в детские оздоровительные лагеря «Морская звезда» в Новомихайловске и «Морская волна» в Лермонтово», — уточнил он.

Отстранили сотрудника, возбудили дело

Одного из сотрудников вагона-ресторана ранее отстранили от работы. Он отказался сдать анализы.

«Сотрудники центра гигиены и эпидемиологии взяли анализы у трех из четырех сотрудников вагона-ресторана. Один из кухонных рабочих отказался от сдачи анализов. Решением Роспотребнадзора он отстранен от работы», — указал источник ТАСС. Также были взяты пробы пищи, питьевой воды и дезинфицирующих средств.

По факту отравления следственный комитет возбудил уголовное дело. Речь может идти о преступлении, которое классифицируется по ч.1 ст.238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.

«Назначена экспертиза взятых проб. Сопровождающие детей лица были опрошены», — сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. Кроме того, проверку обстоятельств произошедшего проводит прокуратура.

О состоянии детей

Число госпитализированных детей увеличилось до 87. Как сообщили 8 августа в оперативном штабе Краснодарского края, их состояние оценивается медиками как легкой и средней степени тяжести.

«В больницах Кубани проходят лечение 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск - Адлер. На 8 августа в Туапсинской ЦРБ №1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской — 12, в Белореченской — восемь. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Всего в поезде ехали 246 детей и 24 сопровождающих. Остальные дети доставлены в оздоровительные лагеря Туапсинского района.

Норовирус второго типа

Причиной отравления детей стал норовирус второго типа, сообщили в пресс–службе Роспотребнадзора.

«Биоматериал от пострадавших детей отобран специалистами Роспотребнадзора еще на пути следования сразу после поступления информации об ухудшении самочувствия, лабораторией Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель — норовирус второго типа», — рассказали в ведомстве. Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль.

Ехали из Карелии

В субботу 7 августа с поезда Мурманск — Адлер с признаками кишечной инфекции в больницы Краснодарского края были госпитализированы 19 детей и двое сопровождающих, которые ехали из Карелии. Позднее число госпитализированных детей возросло до 56.

Мама одного из ребят, ехавших на отдых, сообщила, что в вагоне было жарко. «Безумно жарко, дают мало воды. Естественно, на станциях никто никого не выпускал. Почему так случилось — непонятно», — сказала она в комментарии телеканалу ТВ21.

Как сообщили в Минздраве Краснодарская края, дети передвигались в составе двух организованных групп. После снятия с поезда детей с признаками отравления остальные продолжили путь до станции назначения.

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