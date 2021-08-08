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Общество

Аномальная жара на юге, теплые ночи в Москве. Какая погода ждет россиян в августе

Синоптики пообещали аномальную жару в некоторых регионах России

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Гришкин Денис/Агентство «Москва»
Синоптики прогнозирует нестабильность погоды в августе — ожидается, что окончание лета будет сопровождаться в основном прохладными температурами и осадками. В то же время на ближайшие дни некоторые регионы страны накроет аномальная жара, тогда как Москву ждет «жарковатая погода», но без аномалий. Ливни и грозы также сохранятся в отдельных точках России.

Куда придет жара

В течение ближайших дней жаркая погода ожидается на юге России и в Поволжье — температура в отдельных регионах поднимется до +39-40°С, сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно прогнозу синоптиков, на 7-8°С выше нормы температура поднимется в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях, а жара достигнет +36-37°С. Продлится такая погода как минимум до 9 августа — если она задержится, то регионы ждет волна тепла.

Краснодарский край, Ставрополье и Крым также ожидают аномально высокие температурные показатели — +35-38°С, а в Дагестане, Чечне и Ингушетии столбики термометров поднимутся до +40°С.

Что же до Поволжья, то сильнее всего жара ударит по Самарской области, где метеорологи прогнозируют до +36-38°С тепла. К 10 августа Оренбургская и Саратовская области в свою очередь прогреются до +37-39°С, а в Татарстане прогнозируется до +35°С.

Москва превысит норму

Жителей столицы по большей части ждет комфортная, «даже жарковатая» погода, которая продлится как минимум до 12 августа, рассказал Вильфанд. Причем, по его словам, в Центральном регионе сопровождаться она будет повышенным температурным фоном — +27-30°С, что выше нормы на 4-5°С.

Особенно жарким днем в этот период станет понедельник, 9 августа, когда температура поднимется до +31°С. Для Москвы показатель выше +30°С считается опасным, потому синоптики не исключают, что будет выпущено предупреждение.

Отличительной чертой предстоящей погоды в Москве и близлежащих областях станет возвращение по-летнему теплых ночей — температура будет в диапазоне +16-18°С, считают метеорологи. В то же время синоптики отмечают продолжающуюся борьбу циклона и антициклона в европейской части России, из-за чего погода в ближайшее время будет изменчива, то есть дни без осадков будут чередоваться днями с облачной погодой и кратковременными дождями.

Лето уходит с Дальнего Востока

Последующие три дня на Камчатке воздух не прогреется до +20°С, а 8 и 9 августа в регионе ожидается до +14°С в дневное время и похолодание до +4°С в ночное. В региональном управлении МЧС России предупредили, что в некоторых районах в утренние часы вплоть до 11 августа сохранятся заморозки.

«В Мильковском, Быстринском, Тигильском, на западе Усть-Камчатского и Елизовского муниципальных районов местами ожидаются заморозки до -3°С», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Существует вероятность, что минусовая температура способна оказать негативное влияние на растения, поэтому камчатским аграриям и дачникам рекомендует их укрыть, а туристическим группам и охотникам предпринять меры предосторожности и подготовить снаряжение для холодной погоды.

Август — худший месяц

Синоптики Gismeteo со своей стороны ранее отметили, что последний месяц лета — самый некомфортный по погодным условиям, и связано это преимущественно с последствиями непогоды в виде ураганов, ливней, гроз и перепадов температуры.

Повторение аномальной жары на уровне июля россиянам в августе ждать не стоит — на это окажут влияние циклоны. С 9 по 15 августа в Северо-Западном округе будут наблюдаться ливни с грозами, из-за чего возможны локальные подтопления.

Ожидается, что температура вряд ли будет стабильна на протяжении всего месяца, и в среднем воздух будет прогреваться до +20-23°С.

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