Вирусолог рассказал о суперраспространителях коронавируса

Согласно статистике, один носитель может заразить коронавирусом от одного до шести человек. Но в России известен случай, когда зараженный COVID-19 смог инфицировать 1,5 тысячи человек. Те, кто не носят маску и не соблюдают социальную дистанцию, могут стать суперраспространителями вируса.

Руководитель филиала научного центра вирусологии «Вектор» Александр Семенов заявил ТАСС, что один зараженный коронавирусом смог инфицировать сразу 1,5 тысячи человек.

«В России случай суперсидинга (superseeding) или суперраспространения максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1 500 человек, — пояснил он. — Мы все понимаем, что коронавирусная инфекция распространяется воздушно-капельным путем, то есть максимально распространяется при социальных контактах. Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, <...> идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей. Своим пренебрежением к нормам социального дистанцирования он создает возможности для распространения инфекции», — отметил эксперт.

Семенов пояснил, что по статистике один пациент с COVID-19 при инфицировании обычным вариантом COVID-19 заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме — от пяти до шести человек, суперраспространитель же может заразить значительно больше среднего числа.

«В отдельных регионах доля этих людей может достигать около 80 процентов.

В магазине перед вами кассир, маска под подбородком — чем не суперраспространитель?«, — привел пример Семенов.

От суперраспространителя могут заразиться как и непривитые, так и привитые или ранее не болевшие граждане.

Страна-суперраспространитель

Некоторое время назад британское издание The Guardian со ссылкой на специального представителя ООН сообщало, что Мьянма может стать страной-суперраспространителем коронавируса. Страна столкнулась с самой серьезной вспышкой болезни, вызванного военным переворотом в феврале. Государственная программа вакцинации застопорилась, а государственные больницы почти не работают из-за глубокого политического и экономического кризиса.

По данным местного Минздрава, с 1 июня в стране от коронавируса умерли 4629 человек (население страны — 54 миллиона человек), однако независимые эксперты считают, что эти цифры занижены в несколько раз. Одним из косвенных подтверждений является то, что в стране будет построено 10 новых крематориев.

Пыльца-распространитель

Ранее ученые Университета Никосии (Кипр) обнаружили, что пыльца деревьев может быть опасным распространителем коронавируса.

Эксперты создали компьютерную симуляцию ивы, как прототип источника пыльцы, и смоделировали распространение ее частиц.

Исследование показало, что при наличии легкого ветра пыльца может перемещаться на расстояние до 20 метров за одну минуту, захватывая на свою поверхность всевозможные вирусы.

Поводом для подобного эксперимента стало наблюдение закономерностей между районами с повышенным уровнем заражения COVID-19 в США и областями с повышенной аллергической активностью.

Научно доказано, что сама по себе пыльца любых растений практически безвредна, но она собирает на своей поверхности огромное количество вирусов, аллергенов и других частиц, которые могут вызывать различные реакции организма.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом за все время пандемии, зарегистрировано 6 402 564 случая заражения, выздоровели 5 720 353 человека, умер 163 301.

За последние сутки в стране выявили 22 660 случаев коронавируса, полностью выздоровел 20 141 человек.