Страновед со скептицизмом отнесся к предложению Шойгу построить крупные города в Сибири

Эксперт в области общественной географии и страноведения Андрей Трейвиш отнесся к предложению министра обороны Сергея Шойгу построить в Сибири три-пять крупных городов и перенести туда столицу России с «умеренным скептицизмом». По его мнению, дешевле и проще вкладывать средства в уже существующие научно-промышленные центры — Омск, Новосибирск и Красноярск. А вот в Госдуме инициативу поддерживают и считают, что она поможет развитию экономики региона.

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с инициативой построить в Сибири несколько крупных городов, которые могли бы стать экономическими центрами.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тыс., лучше — до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — заявил он на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

Ведущий научный сотрудник Лаборатории общественной географии и страноведения Географического факультета МГУ Андрей Трейвиш отнесся к идее с «умеренным скептицизмом».

«Конечно, создание новых городов в Сибири, если отвлечься от того, сколько это будет стоить и откуда возьмется финансирование, было бы неплохо для пространственного развития страны, усиления полицентризма. Но возникает ряд сложных вопросов. Первый из них — для чего?

«Нужно создать новые научно-промышленные центры», а что, у нас нет старых? Нет Омска, Новосибирска? Может, проще и дешевле усилить эти центры, создать соответствующую инфраструктуру?», — пояснил он.

За Уралом сегодня есть три миллионника — Новосибирск, Омск и Красноярск, уточнил специалист. По его мнению, лучше создать города восточнее — за Енисеем. Эти территории «рыхловаты» — плохо связаны друг с другом и мало населены. Однако строить новый город на новом месте крайне дорого.

«Опять же: откуда брать людей? Из Европейской России? Кто туда поедет добровольно в эти новые центры? Для этого они должны быть с современной удобной инфраструктурой, высокими зарплатами, хорошим жильем», — отметил Трейвиш.

Что касается переноса столицы, прецеденты в мире есть, но обычно это происходит в развивающихся странах. Пример — специально созданный в глубине Бразилии одноименный город, который и был объявлен столицей.

«Иногда столицы переносят, чтобы сбалансировать два конкурирующих региона или чтобы создать узкополитическую столицу, где живут только чиновники. Их часто ставят в качестве компромисса между соперничающими регионами, но нам тогда надо ставить между Москвой и Петербургом», — рассказал Трейвиш.

Между тем в Госдуме положительно оценили инициативу Шойгу.

«Правильное предложение. Оно поможет Сибири и будет приносить пользу, в том числе и в отдаленной перспективе. Эти научно-промышленные кластеры совместят хорошую научно-образовательную базу со строительством индустриальной базы для высокотехнологичной промышленности. Чтобы те будущие молодые люди, которые будут проживать в этих городах, не уезжали в столицы или за рубеж, а оставались там», — считает первый зампред думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

По его мнению, бизнес в новых городах должен получить преференции и налоговые льготы, это придаст развитию территорий геополитический и экономический импульс.