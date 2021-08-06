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Общество

Лебединая песнь лета. Москву ждут гроза и окончание купального сезона

В Москве ожидаются гроза и сильный ветер

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра. Такой режим будет действовать до 9 часов вечера пятницы, 6 августа, отмечает сайт Гидрометцентра.

Сообщается, что при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Днем ожидается дождь, местами сильный, местами гроза. В столице температура достигнет в Москве 20...22°, по области 18...23°. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

Днем ожидается сильный дождь, местами гроза. Сообщается, что при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В столице температура может достигнуть 22 градусов, по области температура будет выше на один градус. Ветер ожидается юго-восточный 6-11 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с.

Специалисты классифицируют прогнозы по четырем уровням погодной опасности: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Погода в пятницу будет представлять опасность для автомобилистов, на дорогах может быть скользко.
В субботу и воскресенье возможны кратковременные дожди. В столице температурные показатели могут достигнуть 29 градусов тепла, по области воздух может прогреться до 31 градуса.

Предстоящие выходные и первая половина следующей недели станут лебединой песней лета – ожидается последний всплеск мощного тепла, когда в дневные часы воздух еще будет прогреваться до +25…+30. Эти дни станут и последними в купальном сезоне, считает ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Однако, к концу недели закружат циклонические вихри, в тылу которых сформируется свежая северо-восточная струя, что понизит температурный фон до многолетней нормы. Третья декада августа по температуре воздуха и по количеству осадков будет вполне соответствовать многолетним значениям, а значит, к 24-25 августа в Центральной России, как и положено по климатическому календарю, по всей видимости, наступит метеорологическая осень, когда среднесуточная температура станет ниже +15 градусов», — отметил метеоролог.

Также Тишковец предположил, когда в столицу придет «бабье лето».

«Предварительные оценки показывают, что в первой половине сентября средняя температура ожидается на 0,5-1 градус теплее нормы, но только с 60%-ым количеством осадков, что указывает на высокую вероятность в этот период антициклональной погоды и классического бабьего лета. Однако, во второй половине сентября, в связи с увеличением контрастов температуры между остывающей Арктикой и все еще теплым югом, активизируется циклоническая деятельность. Температура вернется в норму и постепенно окажется даже немного ниже ее. Погода станет неустойчивой - то тепло, то холодно. Смена метеоусловий будет сопровождаться обильным ненастьем с сильными дождями – осадков выпадет до 120% от положенного, усилятся ветры, в конце сентября и в начале октября вероятны арктические вторжения, что может поставить крест на реинкарнации бабьего лета», — предположил он.

Также в начале следующей недели ожидается слабый ветер и отсутствие осадков.

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