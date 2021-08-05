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Общество

«Осознает, что совершил»: что известно о москвиче, выбросившем трехлетнего сына из окна

В Москве задержан мужчина, выбросивший ребенка из окна квартиры

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, вечером 4 августа мужчина 1996 года, находясь в неадекватном состоянии, выбросил из окна пятого этажа своего сына.

По данным следствия, 4 августа вблизи жилого дома, расположенного по улице Шумилова в столичном районе Кузьминки, был обнаружен малолетний мальчик с травмами, характерными при падении с высоты. Ребенок находится в тяжелом состоянии, ему оказывается необходимая медицинская помощь, сообщает сайт ведомства.

СМИ сообщают, что поздним вечером в среду мужчина 1996 года рождения в состоянии алкогольного опьянения пришел в квартиру, где проживает его сын и теща, бабушка ребенка. Между ними произошла ссора, в результате которой отец выбросил ребенка из окна пятого этажа. Свидетелем этого была бабушка, однако экстренные службы были вызваны очевидцами происшествия.

Издание Известия сообщает, что

отец пострадавшего сначала наблюдал за происходящим из окна, а затем скрылся с места случившегося босиком, в трусах и футболке.

Telegram-канал 112 утверждает, что предполагаемого преступника зовут Леонид Кудрявцев.

Утром 5 августа Кудрявцева удалось задержать. По данным kp.ru, он сам вернулся к подъезду дома. Сопротивление сотрудникам полиции оказывать не стал. Со слов тещи, мужчина якобы никогда никаких веществ не употреблял. Но при этом он находится сейчас в неадекватном состоянии и утверждает, что сыну было плохо и он таким способом хотел ему помочь.

«Сейчас он находится не в очень адекватном состоянии, несет бред, утверждая, что сыну было плохо и он таким способом хотел ему помочь. Тем не менее задержанный осознает, что совершил», — пишет Life.

Источник в правоохранительных органах уточняет, что после допроса Леонида Кудрявцева отправят на медицинское освидетельствование.

По информации РЕН ТВ, ребенок после страшного удара об асфальт не потерял сознание. Он лежал на земле и разговаривал сначала с подбежавшими к нему людьми, а затем с оперативно приехавшими на место событий врачами. Мальчик все время повторял, что ему очень больно.

После падения у ребенка повреждены легкие, зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг, закрытая травма груди, пневмоторакс справа. Также у него обнаружены переломы ребер и переломы шейки бедренной кости. Однако, несмотря на тяжелейшие травмы, врачи дают благоприятный прогноз на то, что ребенок выживет.

В конце 2020 года в Новой Москве женщина выбросила из окна грудного ребенка своей подруги. После падения с 13-го этажа двухмесячный младенец скончался. По версии одного из источников, 30-летняя Дарья пришла в гости к подруге, между ними произошла сильная ссора. Дарья зашла в ванную, где спал ребенок, взяла его на руки и выбросила в окно.

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