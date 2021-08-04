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Общество

Башкирову оставили в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест студентки, сбившей троих детей в Москве

Валерия Башкирова, сбившая троих детей в Солнцево, пообещала компенсировать ущерб и полностью признала свою вину. Сторона защиты попыталась обжаловать решение суда первой инстанции — об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Московский городской суд оставил решение без изменения — студентка останется в СИЗО как минимум до 16 сентября. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Мосгорсуд признал законным решение отправить в СИЗО Валерию Башкирову – виновницу ДТП в Солнцево, в котором погибли двое детей. В среду, 4 августа, рассматривалась апелляционная жалоба ее адвокатов.

Сторона защиты попыталась обжаловать решение суда первой инстанции - об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Башкирову, напомним, арестовали до 16 сентября. 2 августа ей исполнилось 19 лет – свой день рождения она встретила в изоляторе.

Московский городской суд оставил решение без изменения.

Как передает корреспондент «Вечерней Москвы» из зала суда, еще до начала заседания Башкирова расплакалась и закрыла лицо руками – она участвовала в процессе дистанционно, в режиме видеосвязи. Из ее родственников в зале находились только родители.

Студентку обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В своем заключительном слове Валерия полностью признала вину и заявила, что раскаивается в произошедшем. Она также извинилась перед родителями погибших детей и пообещала возместить ущерб. Адвокат девушки также попросил приобщить к делу чеки о расходах на погребение, которое оплатила сторона обвиняемой, на общую сумму 200 тысяч рублей.

Изначально Башкировой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения.

В чем ее обвиняют

Авария произошла 16 июля на улице Авиаторов. Управлявшая автомобилем Mazda cтудентка сбила на нерегулируемом пешеходном переходе троих детей, которые переходили проезжую часть с мамой и бабушкой.

От полученных травм в больнице скончались два мальчика – трех и пяти лет. Их девятимесячная сестра находится под наблюдением врачей, у нее диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Сразу после аварии Башкирова заявляла, что в момент ДТП отвлеклась на телефон. Однако ее отец утверждает, что она вообще не доставала гаджет, когда была за рулем. По его словам, от дороги девушку отвлекли яркое солнце и грузовик.

«Не знаю, как жить после этого»

Сокамерница 18-летней Башкировой рассказывала о состоянии девушки. «Мы все всерьез боимся, что она с собой что-то сделает. Тут не надо быть психологом, чтобы поставить ей диагноз — депрессия. Уже неделю она плачет по ночам, а днем часами сидит на кровати, закрыв лицо руками. Общаться с нами она не хочет, на все вопросы отвечает одной фразой: «я не знаю, как жить после этого», — приводит слова женщины сайт kp.ru.

Она добавила, что у Башкировой также есть проблемы с аппетитом — девушка отказывается от еды и «только уговорами можно заставить ее съесть две ложки похлебки». «Никто ее не оскорбляет, не обижает, наоборот как самую юную стараемся опекать и поддерживаем как можем. Мне она в дочки годится, к примеру. Но из-за этой ее замкнутости пока получается не очень. Вывести ее на контакт сложно», — подчеркнула сокамерница девушки.

По ее словам, о причинах аварии Башкирова говорила только в первый день. Тогда она сказала, что не видела людей из-за остановившейся справа машины, а когда заметила перед капотом коляску, сразу нажала на тормоз, однако было уже слишком поздно.

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