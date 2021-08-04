ДТП на Боровском шоссе: автобус столкнулся с грузовиком

Авария произошла на 29-м километре Боровского шоссе. По предварительным данным, водитель автобуса при обгоне не справился с управлением, машину занесло, что привело к столкновению с грузовиком. Пострадали 13 человек, в том числе трое детей и беременная женщина — она вместе с еще одним пассажиром находится в тяжелом состоянии.

На Боровском шоссе столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту №750 из Внуково в Саларьево, и грузовой автомобиль коммунальных служб. В результате ДТП у автобуса выбиты все стекла, смята вся правая часть и вырваны двери.

В ДТП пострадали 13 человек — в том числе трое детей, пожилые люди и беременная женщина, у нее диагностирована черепно-мозговая травма. Она и еще один пассажир находятся в тяжелом состоянии.

Пять пострадавших доставлены в различные медицинские учреждения, остальные пассажиры от госпитализации отказались, сообщил столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telegram-канале.

close Последствия столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем на Боровском шоссе в Москве, 4 августа 2021 года Последствия столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем на Боровском шоссе в Москве, 4 августа 2021 года Последствия столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем на Боровском шоссе в Москве, 4 августа 2021 года Последствия столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем на Боровском шоссе в Москве, 4 августа 2021 года Последствия столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем на Боровском шоссе в Москве, 4 августа 2021 года Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Другие пассажиры и находившиеся рядом люди помогали обрабатывать раны пострадавшим прямо на обочине. На место происшествия прибыли несколько карет скорой помощи, был задействован вертолет санитарной авиации.

Движение перекрыто по двум полосам шоссе в сторону центра Москвы, образовалась большая пробка.

Две версии

«По предварительной информации, водитель автобуса планировал обогнать грузовик, но не справился с управлением и его занесло, в результате чего боковая часть автобуса врезалась в грузовик», — указали в правоохранительных органах.

В свою очередь, в департаменте транспорта Москвы сообщили, что причиной столкновения автобуса и грузового автомобиля коммунальных служб могло стать необеспечение безопасности при производстве дорожных работ.

«Предварительно: одна из причин ДТП на Боровском шоссе — необеспечение безопасности при производстве дорожных работ. Водитель 750-го автобуса имеет 30-летний стаж работы. В парке Мосгортранса он работает уже 11 лет. Он прошел медосмотр перед сменой. Режим труда и отдыха выполнен», — сообщается в публикации ведомства.

Позднее представители столичной Госавтоинспекции уточнили, что «водитель автобуса не справился с управлением при перестроении».

Полиция проводит проверку по факту аварии. Московская прокуратура взяла на контроль ее ход, передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой полицейскими по факту ДТП с рейсовым автобусом», — рассказали в прокуратуре города.

Как сообщил источник ТАСС, водитель автобуса задержан.