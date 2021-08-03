Что известно о первой иностранной вакцине, которая будет применяться в России

Китайская однокомпонентная вакцина от коронавируса «Конвидеция» может быть зарегистрирована в России в 2021 году. В компании-производителе «Петровакс» сообщили об ее эффективности и безопасности. Препарат уже применяется в Китае, Мексике, Венгрии и других зарубежных странах. При этом он имеет шансы стать востребованным и среди россиян, полагают в DSM Group.

Вакцина «Конвидеция» (Ad5-nCov) доказала свою высокую эффективность, что следует из промежуточных результатов исследования. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Петровакс», которая реализует совместный российско-китайский проект по производству препарата.

«Международное исследование (ММКИ) вакцины «Конвидеция» продолжается — в России набрано 5418 добровольцев, в мире более 44 тыс.

При этом промежуточные итоги исследования показали 95% эффективность вакцины по предотвращению тяжелых случаев коронавируса, начиная с 14 дня после вакцинации. Финальные результаты по итогам наблюдения за добровольцами в течение 12 месяцев ожидаются в первой половине 2022 года», — пояснили в организации.

Там добавили, что у 92,5% российских добровольцев третьей фазы клинических испытаний выработался высокий уровень антител без серьезных побочных реакций.

«В рамках локального клинического исследования, в котором приняли участие 500 добровольцев, отмечены высокие показатели безопасности и эффективности вакцины — у 92,5% добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19. Наблюдение за добровольцами завершено. Окончательные результаты испытаний будут получены в текущем месяце», — уточнили в «Петроваксе».

«Конвидеция» создана по тому же принципу, что и «Спутник V» — хотя препарат и однокомпонентный, он показывает высокую эффективность, подтвердил «Газете.Ru» источник, близкий к разработке препарата.

«Китайская вакцина построена по тому же принципу, что и «Спутник V». Она векторная и в качестве него используется аденовирус пятого серотипа с дефектом репликации — то есть в организме человека он не размножается. Когда он попадает в клетки, заставляет их синтезировать белок шипа вируса, и тот вызывает иммунный ответ.

Вакцина, в отличие от «Спутника», однокомпонентная. Однако по качеству она ничем не хуже и применять ее безопасно», — пояснил он.

По данным «Петровакса», у 34,2% добровольцев были отмечены такие поствакцинальные реакции, как незначительное повышение температуры, головная боль, боль в суставах или мышцах и утомляемость, которые проходили в течение первых нескольких суток.

Ожидается, что уже в 2021 году «Конвидеция» будет зарегистрирована в России. Препарат уже применяется для массовой вакцинации населения в Китае, Мексике, Пакистане, Венгрии и Киргизии.

Препарат имеет все шансы обрести популярность среди россиян, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

«С определенной точки зрения, однокомпонентная вакцина значительно лучше. Очевиден факт, что один раз колоть проще. К тому же препарат будет носить ореол иностранной вакцины. В сочетании этих факторов он может стать востребованным», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

Что касается других зарубежных вакцин, то ни одна из компаний-производителей пока не подала заявку на регистрацию в России, напомнил фармэксперт.

«Никто не запрещает вакцины Pfizer или AstraZeneca. Но чтобы зарегистрировать любую вакцину или лекарственный препарат, необходимо, чтобы производитель данного препарата подал документы на регистрацию. Соответственно, ни одна из этих компаний не подавала документы на регистрацию — у них даже намерений нет, чтобы это сделать. При этом никаких заградительных мер не было и нет», — заключил он.