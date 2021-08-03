«Огромное количество нарушений»: почему мошенников тянет к «ковидным закупкам»

Дел, связанных с хищениями средств в области госзакупок масок, перчаток, антисептиков и антиковидного оборудования в 2021 году будет на 30% больше, чем в прошлом. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» сделала глава Центрального совета «Комитета по противодействию коррупции» Марина Галюченко. Роста показателей также ожидают в Центре размещения госзаказа и Национальном антикоррупционном комитете. При этом в будущем, по словам депутата Анатолия Выборного, контроль в системе госконтрактов станет жестче.

«Нарушений станет больше»

Председатель Центрального совета «Комитета по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности» Марина Галюченко ожидает увеличения правонарушений в сфере «ковидных» контрактов – закупок средств индивидуальной защиты (СИЗов), антисептиков, систем очистки воздуха, лекарственных препаратов.

«Обычно статистика по аналогичным ситуациям – рост на 30%. Мы не можем точно прогнозировать, но, по опыту аналогичных кризисов, коррупционная составляющая может возрасти от 20 до 30%», — заявила она «Газете.Ru».

Причиной Галюченко назвала недополученную в прошлом году прибыль. Таким образом недобросовестные участники рынка госзакупок попытаются компенсировать понесенные потери.

«Таких нарушений станет больше. Уже сейчас есть аффилированные структуры, которые своим административным ресурсом выходят на большой рынок. А рынок потребления, он не ограничен, мы находимся еще в пандемии – в необходимости ношения масок, например. И, конечно, нечистоплотные чиновники и продавцы следуют своим мошенническим схемам», — сказала она.

Глава Центра размещения госзаказа Александр Строганов также прогнозирует рост правонарушений в сфере «коронавирусных» поставок.

«Рост очень ожидаем. В прошлом году такие закупки были признаны форс-мажорными, их разрешили делать у одного поставщика. Поэтому общественности сейчас очень сложно отследить – есть ли нарушения. В прошлом году их количество было огромным. В этом году показатель точно не снизится, а с учетом паники второй и третьей волн пандемии, которые пришлись на этот год, скорее всего и превысит прошлогодний», — считает он.

Когда речь идет о «ковидных» закупках, имеются ввиду не только маски, перчатки, антисептики, лекарства, обеззараживатели воздуха и другие средства борьбы с инфекцией.

«Не редкость – контракты, которые только прикрываются коронавирусом, но с ним не связаны – вплоть до строек и ремонтов», — уточнил Строганов.

Основной фактор правонарушений, по его словам, коррупционный. То есть в этом году, когда люди уже привыкли жить в условиях пандемии, заказчики успели наладить связи и, увидев лазейку – закупку через одного поставщика — воспользовались ею.

«Система станет жестче»

«Я думаю, что в этом году количество дел, связанных с хищением средств в сфере антиковидных мер будет больше. Может быть, оно и превысит [прошлогодний уровень]», — сказал в беседе с «Газетой.Ru» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Однако, напомнил он, с начала пандемии цены на антисептики, маски и прочие СИЗы часто и резко менялись.

«Рынок гулял: сегодня маски стоили 8 рублей, а завтра — 17. Это давало возможность для злоупотребления. И тут есть истории, что кто-то, действительно, покупал за 17 рублей, а кто-то воровал», — пояснил Кабанов.

Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась, и взрывного роста дел по «ковидным» хищениям председатель Национального антикоррупционного комитета не ждет. В части из них не будет состава преступления: одни заказчики, к примеру, вынуждены были закупать по задранным ценам, другие направляли маски на благотворительность.

«Полагаю, у нас будут вопросы к ПЦР-тестам. У нас была информация, что в ряде учреждений была ограниченная подача тестов, и непонятно куда списывались другие.

То есть тебе давали 30 тестов, а проводили пять. А куда списывались другие? Ну, наверное, они попадали в торговые сети», — отметил Кабанов.

О стабилизации ситуации говорит и зампредседателя думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Если будут проведены тщательные проверки контрольных надзорных органов, то не исключаю, что будут выявлены нарушения. При этом важно понимать, что ряд нарушений будет, можно сказать, техническим – они не повлекут ответственности, в крайнем случае — административной или трудовой. Но допускаю, что будут выявлены нарушения, которые повлекут уголовно-правовые последствия. Вполне. Поскольку сфера государственных закупок — достаточно коррупционноемкая, большие средства вовлечены в коррупционный оборот», — добавил он.

При выявлении серьезных хищений институт неотвратимости наказания будет работать как часы, убежден депутат.

«Контроль будет ужесточен, как со стороны надзорных, так и со стороны системных органов. Лица, имеющие антикоррупционные полномочия, получат больше возможностей», — заключил Выборный.