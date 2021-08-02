Ураганный ветер, ливни: удар стихии привел к жертвам в Тверской области

В Центральном федеральном округе России 2 августа несколько регионов накрыли ураганы. Из-за непогоды в Тверской области погибли три человека, в том числе ребенок. В Москве ближе к ночи пошел ливень с грозой. Подобная ситуация в ближайшее время будет наблюдаться и в Поволжье, предупреждают синоптики.

В Тверской области из-за урагана погибли три человека, еще 13 получили травмы, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

«Произошли падения более 90 деревьев, пострадали 13 человек (в том числе два ребенка), из них три (в том числе один ребенок) погибли. Повреждены кровли 65 жилых домов, частично нарушено энергоснабжение в четырех муниципальных образованиях (90 населенных пунктов, 1678 домов, 2278 человек)», — рассказал собеседник агентства.

В региональном главке ранее отмечали, что жертвы проживали в двух разных населенных пунктах.

Стихия в большей степени затронула Андреаполь.

Региональные власти сообщали о том, что в жилом секторе грозовой фронт и порывы ветра до 25 м/c привели к падению деревьев, пишет ТАСС.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя, как сообщили в МЧС, возглавил комиссию по ликвидации последствий стихии. В частности, он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Помимо этого, экстренные службы должны оперативно восстановить энергоснабжение и устранить последствия урагана. Региональному минздраву Руденя поручил взять на особый контроль медицинскую помощь пострадавшим.

В МЧС России уже отчитались о помощи местному населению: «Для жителей, пострадавших в ходе прохождения грозового фронта, развернут ПВР (пункт временного размещения - прим.ред.), который обеспечен всем необходимым для жизнеобеспечения. На данный момент в размещении в ПВР никто не нуждается».

Спасатели проводят подворовые обходы, оказывают адресную помощь гражданам, в частности, в распиле деревьев.

В Москве также бушует непогода. Дождь с грозой и порывами ветра до 15 м/c накрыл столицу, как предполагается, до утра.

По данным Яндекс.Погоды, грозовые облака находится сразу над несколькими регионами: Москвой и областью, Калужской и Тульской областями. Во вторник, 3 августа, согласно данным Гидрометцентра, в Москве ожидается небольшое похолодание днем до +21...+26℃, возможен дождь.

В среду и четверг в Москве будет переменная облачность, без осадков.

В среднем, температура сохранится на уровне +21...+26℃. В пятницу пройдут небольшие дожди, в субботу будет ясно и солнечно. И опять жара до +31 градуса. В воскресенье, 8 августа, метеорологи прогнозируют пасмурную погоду с дождем, громом и молниями. Ночью +16...+21℃, днем +20...+25℃.

Ранее региональные главки МЧС по Центральному федеральному округу (ЦФО) распространили сообщения о том, что 2 августа ожидаются дожди с грозами, усиление ветра до 20 м/с и повышение температуры днем до плюс +36…+38℃.

В частности, грозы и ураганы ожидались на территории Смоленской, Калужской, Тверской, Рязанской, Костромской областей. В Брянской, Тульской и Орловской областях синоптики прогнозировали кратковременные осадки, в отдельных районах — град.

Грозы затронут и регионы Поволжья. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в комментарии ТАСС отметил, что жаркая погода в этом округе сменится резким похолоданием.

«В середине недели произойдет смена воздушных масс и температура воздуха понизится, она приблизится к климатической норме: в дневные часы будет около 25 градусов тепла, по ночам — в пределах 15-18 градусов. Понижение температуры будет сопровождаться сильными грозами, порывистым ветром, местами дело может дойти до урагана», — предупредил он.