Туристы из России погибли в ДТП по пути в аэропорт Антальи

Последствия ДТП с автобусом в Турции, 2 августа 2021 года

Туристический автобус, перевозивший россиян, попал в ДТП, в результате чего четверо россиян погибли.

Еще пятеро находятся в лечебных учреждениях (двое в реанимации), сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Интурист». Турецкое издание Milliyet сообщает в свою очередь, что всего в результате происшествия пострадало 16 человек.

Сразу после происшествия представитель Генконсульства России в Анталии подтвердил гибель трех россиян.

Инцидент произошел в районе Манавгата около 18:00. Автобус следовал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи, в нем находились 22 российских туриста, в том числе девять детей. По предварительным данным дорожной полиции, водитель не справился с управлением, автобус выскочил на встречную полосу и перевернулся.

«Туристы должны были вылетать рейсом ZF 6394 в Самару в 21:50. Для родственников пострадавших открыта горячая линия. Номер: +905383933451», - сообщили в компании «Интурист».

Позднее в компании заявили, что готовы оперативно предоставить возможность вылета в Турцию родственникам пострадавших в ДТП.

Аварии с российскими туристами происходят в Турции регулярно. Так 21 июля также недалеко от Антальи произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Всего в аварии пострадали девять человек, среди них двое россиян.

В середине апреля водитель автобуса, перевозившего российских туристов в Каппадокию, не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий трассе Конья – Аксарай. В результате ДТП пострадали 26 россиян, а одна россиянка скончалась от полученных травм.

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