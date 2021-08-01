«Поставить режим на колени»: «Дети огня» взяли ответственность за лесные пожары

Сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана группировка «Дети огня» заявила, что именно она стоит за возникновением многочисленных лесных пожаров в курортных районах страны. Пожары длятся уже четвертый день, есть возгорания, которые не пока удалось взять под контроль.

Сторонники группировки «Дети огня» взяли на себя ответственность за многочисленные возгорания в курортных районах Турции. Об этом написала проправительственная газета Yeni Şafak со ссылкой на соцсети, якобы связанные Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Анкара признала запрещенной террористической организацией. При этом «Дети огня» связаны с РПК.

В заявлении организации говорится, что ее сторонники пошли на поджог лесов, так как считают, что «турецкий режим не понимает никакого другого языка, поэтому пора его поставить на колени огнем».

Поджоги являются одним из методов, которые использует РПК. Например, в октябре прошлого года в Турции также вспыхнули многочисленные лесные пожары. Произошло это в годовщину изгнания лидера РПК Абдуллы Оджалана из Сирии 9 октября 1998 года. Тогда организация «Дети огня» также взяла на себя ответственность, назвав пожары «священным огнем».

Что касается нынешних лесных пожаров, то местные власти рассматривали несколько версий произошедшего. В том числе и поджог. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне рассказал о том, что одного подозреваемого задержали. По его словам, если возгорания — это «диверсия», то «наказать виновных — наш долг».

В то же время он отметил, что один из пожаров в Мармарисе возник из-за неосторожных действий детей. Расследования по другим случаям продолжаются.

Эксперты предполагают разные версии произошедшего: от человеческого фактора до причин, связанных с погодными условиями.

Возгорания начались в среду, 28 июля. По словам министра сельского и лесного хозяйства страны Бекира Пакдемирли, потушены 107 лесных пожаров. Спасателям не удалось взять под контроль пять возгораний в курортных провинциях Анталья и Мугла.

Количество пострадавших увеличилось до 864. Восемь человек погибли. «В Манавгате <...> из 507 человек, пострадавших от пожара, 497 были выписаны. Из 203 человек, пострадавших от пожаров в Мармарисе и Бодруме, 186 были выписаны. <...> Все 154 человека, пострадавшие от пожара в Мерсине, выписаны после завершения лечения», — отчитался глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в Twitter.

В качестве меры предосторожности власти эвакуируют людей из районов, которые затронули пожары.

В частности, были переселены порядка 100 российских туристов. Их временно разместили в других отелях, отметили в генконсульстве России в Анталье. Там же рассказали, что россияне не обращались к дипломатам за помощью.

В то же время Россия подключилась к тушению пожаров и направила в район бедствия несколько единиц техники. По словам координатора проекта ОНФ «Своих не бросаем» Валерия Горюханова, Россия может помочь Турции, так как у нее «огромный опыт» в этой области.

Кроме того, качество отдыха многочисленных российских туристов «зависит от этого пожара». «Идет дым, причем дымовая завеса над отелями в Анталье довольно плотная, отчего солнце выглядит как красный круг. Соответственно, все это может уменьшить качество отдыха российских туристов», — сказал он в комментарии «Газете.Ru».