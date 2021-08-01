Ясен Засурский во время церемонии награждения победителей конкурса на премию имени Артема Боровика «Честь. Мужество. Мастерство» в Театре Et Cetera в Москве, 2008 год

В ночь на 1 августа умер легенда российской журналистики Ясен Засурский. Как отметили в Московском государственном университете, он был последним преподавателем, работавшим на журфаке с момента его основания в 1952 году: он пришел работать в МГУ еще при Сталине.

Президент факультета журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Ясен Засурский умер 1 августа. Ему был 91 год. Об этом в воскресенье сообщил его внук Иван Засурский на своей странице в социальной сети Instagram.

«До свидания, Ясен Николаевич», — написал он.

Причина смерти пока не сообщается. О дате и месте прощания с Засурским станет известно позднее.

Ясен Засурский был последним из преподавателей, который работал со дня основания факультета, рассказали на журфаке МГУ.

«Прощай, учитель! Сегодня ночью не стало президента факультета журналистики Ясена Николаевича Засурского. 29.10.1929 – 01.08.2021», — говорится в сообщении на сайте журфака.

close Ясен Засурский во время интервью, 2009 год Ясен Засурский, 1976 год Дочь Никиты Хрущева Рада и ректор Журфак МГУ Ясен Засурский на открытии выставки «Оттепель», приуроченной к 50-летию ХХ съезда КПСС, в Историческом музее, 1996 год Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский в аудитории факультета, 2009 год Ясен Засурский и Владимир Путин на церемонии вручения премий правительства в области печатных средств массовой информации в Доме приемов правительства РФ, 2012 год Полную галерею можно посмореть

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Казалось, он будет всегда

«Казалось, что Ясен Николаевич будет всегда, что он — такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике. И дело даже не в том, что Засурский — последний из преподавателей, работавших на факультете с момента его основания в 1952 году. С его именем связан каждый день жизни не только журфака, но и всей нашей страны», — добавил собеседник агентства ТАСС на факультете.

В пресс-службе МГУ напомнили, что Ясен Николаевич пришел работать в Московский университет еще при Сталине. «В хрущевские времена он стал основателем и бессменным руководителем кафедры зарубежной журналистики и литературы. Деканство Засурского вместило в себя эпохи четырех генеральных секретарей и трех президентов — от Брежнева до Путина. В России менялись президенты, президент журфака оставался неизменным», — отметили в пресс-службе.

Легенда журналистики

На журфаке добавили, что Засурский стал живой легендой.

«Преподаватель, заведующий кафедрой, заместитель декана, декан, президент — во всех своих ипостасях Ясен Николаевич олицетворял Учителя, способного увлечь многочисленных учеников; руководителя, вырастившего сотни кандидатов и десятки докторов наук; человека, который мог поддержать в трудную минуту, разрядить напряженную обстановку доброй шуткой. Рассказы выпускников о своем наставнике (а их у профессора Засурского несколько десятков тысяч) давно превратились в легенды. Легендой стал и сам президент журфака», — сказали на факультете.

Можно сказать уверенно: великий

«Ясен Николаевич Засурский был, конечно, не просто деканом журфака МГУ. Он и был журфаком МГУ. И чем-то еще, и еще чем-то. Про такого и можно сказать уверенно: великий. Не поспоришь, да и спорить никто не будет. И так больно, потому что ощущение огромной личной потери. Как будто кусок тебя отрезали. Твоей юности, да и жизни. Все теперь будет тем более не так», — написал на своей странице в Facebook журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников.

«Мы говорили «журфак», подразумевали «Засурский», и наоборот. Он целовал нам — женщинам — руки. Хотя мы и были еще девчонками-студентками, но он сразу давал понять, что есть благородство, рыцарство и интеллигентность. Многие относятся к журналистике, как к чему-то обслуживающему, профессии второго сорта. Засурский учил такой журналистике, за которую не стыдно. Мне тысячу, нет, миллион раз повезло — я поступила в аспирантуру к нему на кафедру», — написала в Facebook журналист «Российской газеты» Сусанна Альперина.

Ясен Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Декан факультета журналистики МГУ с 1965 по 2007 годы, с 2007 года — президент факультета журналистики МГУ. Заслуженный журналист Российской Федерации.

Большую часть жизни он посвятил работе на факультете журналистики. В 1967 году получил степень доктора филологических наук, а на следующий год стал профессором. Также он возглавлял кафедру истории зарубежной журналистики и литературы.