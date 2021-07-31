«Эволюция не прекращается». Вирусологи — о появлении штамма COVID, устойчивого к иммунитету

28 июля сайт Research Square опубликовал историю болезни россиянки, которая болела коронавирусом на протяжении рекордных 318 дней.
«За 318 дней заболевания геном SARS-CoV-2 претерпел в общей сложности 40 изменений, 34 из которых присутствовали к концу периода исследования», — говорится в исследовании.
Позже пресс-служба Сколтеха сообщила РИА Новости, что их специалисты совместно с коллегами из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, а также медиками и учеными из Петербурга изучили феномен и нашли мутацию, которая позволяет COVID-19 избегать клеточного иммунитета.
Столь продолжительная циркуляция вируса в организме — уникальный случай, отметил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.
«Таких случаев в мире описаны единицы.
Они, как правило, возникают у больных лейкозом или у тех, кто лечится с применением очень сильных иммуносупрессивных препаратов (используются для искусственного угнетения иммунитета после пересадки органов или при лечении онкозаболеваний. — «Газета.Ru»)», — рассказал он.
По его словам, в обычных условиях, когда человек за 2-3 недели выздоравливает, даже если новые варианты вируса и возникают, они становятся тупиковыми, потому как не успевают, как правило, достаточно размножиться, чтобы распространиться и заразить других людей.
«Но случай этой пациентки уникальный. То, сколько у нее набралось мутаций, говорит не о скорости мутаций, а о скорости их отбора. В геноме этого вируса 29 тыс. нуклеотидов, что такое 40 мутаций? Это меньше одного процента. Другое дело, что они могут быть сосредоточены в гене S, или еще хуже — в той его области, которая определяет его антигенные свойства.
Тогда это действительно представляет опасность, поскольку такой вариант может начать преодолевать вакцинный иммунитет», — пояснил Нетесов.
Мутация, которая обходит иммунитет, теоретически может закрепиться в популяции вируса в одном организме, добавил он.
«У этой пациентки как раз фактически шел отбор вариантов вируса из-за дефектов в иммунитете. У нее очень медленно работала иммунная система, и это позволяло вирусу даже не просто выживать. Вирус в инфицированном организме всегда существует в виде популяции, в ней есть небольшие по различиям варианты, и, когда так долго все эти варианты циркулируют в организме, начинается отбор вариантов, которые могут противостоять иммунитету. Видимо, так и произошло.
Судя по всему, и британский, и южноафриканский варианты возникли примерно так же», — объяснил специалист.
Однако мутации происходят не только в случаях продолжительного заболевания, отметил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Александр Бутенко. Они проявляются и при классическом течении болезни, которое длится около 14-15 дней.
«Теоретически возможны изменения в геноме, приводящие к образованию вариантов, против которых существующих вакцины, созданные на основе китайского штамма, окажутся не эффективны. Предположить это можно», — сказал он.
При этом мутации, уточнил Бутенко, происходят постоянно и спонтанно.
«Коронавирусы предрасположены к изменчивости. Их эволюция не прекращается и прекратить ее невозможно», — резюмировал эпидемиолог.