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Общество

«Эволюция не прекращается». Вирусологи — о появлении штамма COVID, устойчивого к иммунитету

Какие пациенты болеют коронавирусом дольше всех

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Сергей Карпухин/ТАСС
В штамме коронавируса может закрепиться мутация, позволяющая обходить клеточный иммунитет, предупреждают вирусологи. Ранее российские ученые обнаружили такую у пациентки, которая болела COVID-19 на протяжении 318 дней. Если изменение зафиксировано в определенном участке гена S, новому варианту инфекции будут не страшны даже вакцины.

28 июля сайт Research Square опубликовал историю болезни россиянки, которая болела коронавирусом на протяжении рекордных 318 дней.

«За 318 дней заболевания геном SARS-CoV-2 претерпел в общей сложности 40 изменений, 34 из которых присутствовали к концу периода исследования», — говорится в исследовании.

Позже пресс-служба Сколтеха сообщила РИА Новости, что их специалисты совместно с коллегами из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, а также медиками и учеными из Петербурга изучили феномен и нашли мутацию, которая позволяет COVID-19 избегать клеточного иммунитета.

Столь продолжительная циркуляция вируса в организме — уникальный случай, отметил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.

«Таких случаев в мире описаны единицы.

Они, как правило, возникают у больных лейкозом или у тех, кто лечится с применением очень сильных иммуносупрессивных препаратов (используются для искусственного угнетения иммунитета после пересадки органов или при лечении онкозаболеваний. — «Газета.Ru»)», — рассказал он.

По его словам, в обычных условиях, когда человек за 2-3 недели выздоравливает, даже если новые варианты вируса и возникают, они становятся тупиковыми, потому как не успевают, как правило, достаточно размножиться, чтобы распространиться и заразить других людей.

«Но случай этой пациентки уникальный. То, сколько у нее набралось мутаций, говорит не о скорости мутаций, а о скорости их отбора. В геноме этого вируса 29 тыс. нуклеотидов, что такое 40 мутаций? Это меньше одного процента. Другое дело, что они могут быть сосредоточены в гене S, или еще хуже — в той его области, которая определяет его антигенные свойства.

Тогда это действительно представляет опасность, поскольку такой вариант может начать преодолевать вакцинный иммунитет», — пояснил Нетесов.

Мутация, которая обходит иммунитет, теоретически может закрепиться в популяции вируса в одном организме, добавил он.

«У этой пациентки как раз фактически шел отбор вариантов вируса из-за дефектов в иммунитете. У нее очень медленно работала иммунная система, и это позволяло вирусу даже не просто выживать. Вирус в инфицированном организме всегда существует в виде популяции, в ней есть небольшие по различиям варианты, и, когда так долго все эти варианты циркулируют в организме, начинается отбор вариантов, которые могут противостоять иммунитету. Видимо, так и произошло.

Судя по всему, и британский, и южноафриканский варианты возникли примерно так же», — объяснил специалист.

Однако мутации происходят не только в случаях продолжительного заболевания, отметил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Александр Бутенко. Они проявляются и при классическом течении болезни, которое длится около 14-15 дней.

«Теоретически возможны изменения в геноме, приводящие к образованию вариантов, против которых существующих вакцины, созданные на основе китайского штамма, окажутся не эффективны. Предположить это можно», — сказал он.

При этом мутации, уточнил Бутенко, происходят постоянно и спонтанно.

«Коронавирусы предрасположены к изменчивости. Их эволюция не прекращается и прекратить ее невозможно», — резюмировал эпидемиолог.

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