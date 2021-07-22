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Общество

Чем известен ушедший в отставку мэр Керчи

Глава администрации Керчи решил покинуть пост после разговора с Аксеновым

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Сергей Бороздин/vk.com
Глава городской администрации Керчи Сергей Бороздин подал в отставку. Заявление «по собственному желанию» мэр подал после разговора с руководителем Крыма Сергеем Аксеновым. В январе Бороздину был объявлен выговор за недостижение KPI, а в июне Керчь серьезно пострадала из-за наводнения. В СМИ сити-менеджера много раз критиковали за невыполнение обещаний.

Мэр Керчи Сергей Бороздин решил уйти в отставку. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, передает РИА «Новости».

«Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал крымский глава.

По словам Аксенова, решение о назначении нового мэра будет принято в ближайшее время. Сейчас в Керчи находится председатель крымского совета министров Юрий Гоцанюк, отметил глава республики.

Бороздин родился в 1975 году в Керчи, там же закончил морской технологический институт. Впоследствии учился в Одесском национальном морском университете. Карьеру строил в коммерческих компаниях, работал в портовых структурах Крыма. С марта 2017 года он занимал должность первого заместителя глава Керченской горадминистрации, а мэром стал в мае 2017-го.

Республиканские власти в январе объявляли выговор Сергею Бороздину за недостижение целевых показателей. Кроме того, его неоднократно критиковали в СМИ. «Город при нем стал каким-то убогим, грязным, безобразно застроенным, перерытым и перекрытым – такое впечатление, что своим видом Керчь тужится доказать, что она и вправду самый древний город, без современной цивилизации комфорта», — писал крымский блогер Андрей Фурдик.

Бороздин также критиковался за невыполненные обещания и отсутствие контроля за выполнением поручений. «Ни одного значимого дела, кроме участия в постоянных поздравлениях, чествованиях и возложениях», — отмечал блогер.

Издание «Керчь Инфо» также отмечало, что при Бороздине «некогда чистый и красивый город переживал времена разрухи и равнодушия». Среди невыполненных обещаний градоначальника упоминаются реконструкция городской набережной (к настоящему моменту проект очень далек от реализации). Кроме того, не было очищено русло реки Мелек-Чесме, хотя план мероприятий был опубликован еще в 2019 году, и работы должны были занять год.

«Кучи мусора, джунгли из камышей и стоки канализации превратили керченскую достопримечательность в смрадное болото. Русло реки нуждается в срочной очистке, а бетонные опоры — в ремонте. Что из этого сделано за четыре года? Ничего», — говорится в материале СМИ. Реку возмущенные крымчане даже переименовывали в «Аллею Бороздина».

Не установлен до сих пор и мемориал жертвам нападения на Керченский политехнический колледж, где погиб 21 человек. Сроки изготовления памятника до сих пор остаются неизвестными, пишут журналисты.

В 2020 году Бороздин пообещал завершить в мае-июне 2021 года восстановительные работы в поврежденном взрывом газа жилом доме. Тогда 45 семей остались без жилья. «Но обещания снова остались только словами. Почти 9 месяцев после происшествия пострадавшие керчане были предоставлены сами себе. Чиновники с ними не встречались, о восстановлении дома информации не было», — заявляется в материале. Маневренное жилье было предоставлено керченцам лишь несколько недель назад.

В январе 2021 года Бороздину был объявлен выговор за «недостижение целевых показателей по итогам работы». Решение было принято депутатами Керченского горсовета.

В июне глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал руководство Керчи за недостаточные усилия по ликвидации последствий наводнения, охватившего город из-за дождей.

«В связи с недостаточным темпом уборки города-героя Керчи от мусора, в частности, центрального рынка и других районов, принято решение направить на место заместителя председателя Совета министров Республики Крым Евгения Константиновича Кабанова для координации работы и решения возникших проблем», — решил крымский глава. Стихия затопила улицы, город оказался обесточен. Одной из ключевых причин затопления Керчи считаются замусоренные реки, которые годами копили мусор.

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