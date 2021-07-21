«Общество разделилось». В Крыму сообщили, в каком случае ограничат турпоток

В Крыму ситуация с распространением коронавируса остается тревожной — на этой неделе в регионе фиксируются новые антирекорды роста заболеваемости COVID-19 и летальных исходов. В связи с этим правительство республики допускает введение новых ограничительных мер, а также возможное закрытие туристического сезона. Темпы вакцинации же, как сообщает местный Минздрав, пока не удается нарастить из-за небольших поставок вакцины.

Крайняя мера

Власти Крыма не исключают, что в случае ухудшения обстановки с коронавирусом на полуострове придется обдумать целесообразность закрытия его для туристов. По словам главы республики Сергея Аксенова, о введении новых антиковидных мер, в числе которых — ограничение туристического потока, его об этом просят сами крымчане.

«Сегодня общество разделилось, нет общей позиции и одной точки зрения. Можно пойти навстречу людям и закрыть полностью все и не морочить голову. Сегодня, по данным разных соцопросов, 50 на 50. Половина за ужесточение мер и ограничений, и половина, 42-43%, за то, чтобы продолжить работу и не терять доходы. То есть ситуация на грани, нам надо балансировать и искать компромиссы, которые позволят не терять людей. Вопрос жизни и здоровья в приоритете», — пояснил Аксенов в ходе заседания оперативного штаба.

Тем не менее о готовности прервать турсезон можно будет говорить только в том случае, если ситуация в регионе преодолеет «катастрофическую отметку», подчеркнул глава региона. Также он добавил, что предпринимателям стоит ответственно относиться к уже существующим санитарно-эпидемиологическим нормам, в ином случае меры могут быть ужесточены.

«Сейчас закрывать туристический сезон мы не собираемся. Пока решений таких нет и планов нет. Но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее», — предупредил он.

Коронавирус в Крыму

На полуострове последний месяц наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Так, за последние сутки, согласно данным оперштаба, опасную инфекцию выявили еще у 402 человек — столько же было накануне. Суммарно за прошедшую неделю в Крыму заразились коронавирусом 2 767 человек (по сравнению с предыдущей неделей, этот показатель вырос на 11%), что является очередным антирекордом в регионе. Наиболее сложной ситуация остается в Судаке и Феодосии.

Наблюдается негативная динамика и летальных исходов у пациентов с коронавирусом — за прошедшую неделю скончались 54 человека.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская со своей стороны подчеркнула, что доминирующую роль в циркуляции коронавируса в Крыму занимает новый штамм «дельта». Тревогу вызывает в частности тот факт, что среди скончавшихся 33% — лица от 30 до 60 лет (также есть тенденция с ростом общей заболеваемости среди молодых людей). 80% умерших с подтвержденной «дельтой» были госпитализированы спустя два дня и более после начала проявления симптомов. По словам Пеньковской, для лиц, зараженных «дельтой», крайне важно оперативно начать лечение, иначе «время может быть упущено очень быстро».

Ограничения и вакцинация

Крым остается одним из регионов, который пока не вводит обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. Глава местного Минздрава Александр Остапенко ранее говорил о том, что пока оснований для обязательной иммунизации нет. В то же время на полуострове действует ряд ограничительных мер:

— на закрытый режим работы переведены детские лагеря и учреждения социального обслуживания, где коллективная иммунизация менее 95%;

— до 17 августа приостанавливается работа по проведению диспансеризации в рамках базовой программы ОМС;

— у туристов при заселении на курорты требуют отрицательные ПЦР-тесты, в Севастополе — сертификат о вакцинации;

— в некоторых районах ограничена заполняемость кинотеатров до 50%, также установлен запрет на работу заведений в ночное время.

Одновременно с этим Аксенов информировал, что в отдельных городах и районах фиксируется массовое несоблюдение санитарных мер. В республике в этой связи была выдвинута инициатива создать реестр так называемых «небезопасных» заведений. Нарушающим антиковидные правила представителям бизнеса глава региона предложил отказывать в государственной поддержке, не продлевать с ними договоры аренды и ограничить в коммунальных услугах. Прибрежные города были предупреждены о том, что их могут закрыть на локдаун, если органы власти и предприниматели не будут контролировать соблюдение мер эпидемиологической безопасности.

Что же до вакцинации в регионе, то, как заявил Остапенко, с начала кампании по иммунизации Крым получил 416 018 доз вакцины, уровень ее использования составляет 92%. Первым и вторым компонентом по состоянию на 21 июля привились 392 505 человек и 303 531 человек соответственно, план вакцинации выполнен на 42%. Наращивание темпов иммунизации пока невозможно, поскольку вакцина поставляется на полуостров небольшими партиями, при этом ожидается увеличение поставок, отметил Остапенко.