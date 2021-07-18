Не дождалась справедливости: скончалась мать Анны Политковской

На 93-м году жизни не стало Раисы Мазепы — мать обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской до последнего верила, что заказчика убийства ее дочери найдут. В день своей гибели — 7 октября 2006 года — Политковская должна была навестить маму в больнице. Приговор вынесли исполнителям и посредникам, родственникам застреленной журналистки ЕСПЧ присудил компенсацию за нарушение права на жизнь. О последних годах жизни Раисы Александровны — в материале «Газеты.Ru»

В Москве скончалась Раиса Мазепа — мать обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Ей было 92 года. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщается на сайте издания.

«Раиса Мазепа не дожила до суда над заказчиками убийства дочери, которые до сих пор не найдены. Она держалась до последнего в ожидании справедливости. Приговор вынесли лишь исполнителям и посредникам», — написал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Он также напомнил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) констатировал недостаточность принятых следствием мер для всестороннего и эффективного расследования убийства Политковской.

«Мазепа и другие против России»

В июле 2018 года ЕСПЧ вынес постановление о том, что российские власти должны выплатить 20 тыс. евро в качестве компенсации за моральный ущерб родственникам убитой журналистки: ее маме, сестре Елене Кудимовой, а также детям — Вере и Илье Политковским. В решении суда отмечалось, что Россия нарушила в их отношении статью 2 Европейской конвенции о защите прав человека («Право на жизнь»).

Минюст РФ не стал обжаловать это решение.

«Ходатайство о передаче дела «Мазепа и другие против России» на пересмотр в Большую палату ЕСПЧ не направлялось», — рассказали в ведомстве.

День убийства

За две недели до гибели Анны Политковской от сердечного приступа прямо в метро скончался ее отец Степан Мазепа. Незадолго до этого Раису Мазепу госпитализировали с диагнозом «рак», и она была настолько слаба, что не смогла присутствовать на похоронах мужа.

7 октября 2006-го Анна Политковская должна была навестить мать в больнице – вместе со своей сестрой Еленой Кудимовой они посменно дежурили в палате.

Обозреватель «Новой газеты» вышла из универсама возле квартиры ее матери на Фрунзенской набережной. За ней следили молодая женщина и высокий мужчина, лицо которого было скрыто бейсбольной кепкой. В подъезде дома Политковской на улице Лесной убийца застрелил ее.

Суд и киллеры

Мотивом преступления называли профессиональную деятельность Политковской.

По делу об убийстве к пожизненному заключению был приговорен организатор Лом-Али Гайтукаев, который умер в колонии «из-за проблем со здоровьем» в июне 2017 года.

К разным срокам лишения свободы приговорили еще пять человек: Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы, а также экс-сотрудники милиции Сергей Хаджикурбанов и Дмитрий Павлюченков.

Заказчик так и не был установлен.

Просили остановиться

Политковская получила широкую известность как автор критических материалов о российской власти, о ситуации в Чечне - прежде всего о нарушениях прав человека в республике.

«Анна знала, чем рискует. Мы просили ее остановиться. Родители, ее редакторы, ее дети, — рассказывала Елена Кудимова. — Но она всегда отвечала: «Как я смогу жить, если буду писать неправду?»

В одном из своих интервью Раиса Мазепа сказала, что своим характером — нетерпимостью к любой несправедливости, бесстрашию – Анна Политковская была в отца, советского дипломата в Нью-Йорке, где журналистка родилась в 1958 году.

«Он был очень честным и взрывным, был добрым, отходчивым. Аня в него. Он же, с одной стороны, переживал за нее, а с другой — гордился. Вырезал из газет все ее статьи. Теперь в нашем доме многие «Новую газету» выписывают. Говорят мне, что Аня была пророком, все, о чем она предупреждала, сбывается…» — отмечала Раиса Мазепа.

«Анин сад»

Ежегодно в разных российских городах 7 октября проходят акции памяти Анны Политковской. В 2018-м рядом с офисом «Новой газеты» появился «Анин сад».

Участники церемонии открытия, в которой принимала участие Раиса Мазепа, посадили цветы и установили знак с надписью «Охраняется народом».