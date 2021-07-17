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Общество

Погибли двое из троих детей, сбитых на переходе в Москве

После аварии в Солнцево в больнице умер второй ребенок

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18-летней Валерии Башкировой грозит до семи лет лишения свободы за наезд на пешеходов, пересекавших дорогу по нерегулируемому переходу в московском районе Солнцево. В больнице от полученных травм скончались двое из троих сбитых детей. Что известно о трагическом ДТП на улице Авиаторов — в материале «Газеты.Ru».

Число жертв ДТП с участием троих детей, произошедшего днем 16 июля на улице Авиаторов в Москве, увеличилось. В ночь на субботу в ГИБДД города сообщили, что доставленного в больницу санитарным вертолетом 5-летнего мальчика не удалось спасти. А вечером 17 июля стало известно, что от полученных травм скончался 3-летний ребенок.

«Малыш в момент ДТП был на беговеле. Ему были три года», — говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Хроника инцидента

В пятницу водитель автомобиля Mazda 3 Валерия Башкирова сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №5 по улице Авиаторов. Они пересекали проезжую часть в сопровождении двух взрослых, основной удар пришелся на детей.

На опубликованных кадрах видно, как машина в правом ряду останавливается, пропуская пешеходов, и они выходят на проезжую часть. Автомобиль под управлением 18-летней Башкировой продолжает движение с той же скоростью и совершает наезд на людей.

Самый младший пострадавший – 9-месячный ребенок – в момент аварии находился в коляске, 5-летний мальчик – на самокате, а 3-летний малыш – на беговеле.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Что известно о водителе

17 июля суд заключил Башкирову под домашний арест до 15 сентября. Экспертиза установила, что в момент ДТП она находилась в трезвом состоянии.

Согласно данным ГИБДД, нарушений в области дорожного движения прежде у нее не было.

При этом собственником Mazda 3 девушка не является — как пишет kp.ru, родители подарили Валерии автомобиль за хорошую учебу и поступление в РАНХиГС.

«На самом деле, Mazda 3 — очень старая. Это машина, кажется, 2006 года выпуска. Раньше на ней ездила тетя Леры, у нее своя ветклиника. Когда Лера сдала на права, ей эту машину как первую отдали. За прилежную учебу в школе и поступление в универ», — рассказала подруга Башкировой.

По одной из версий, девушка не увидела людей на переходе, поскольку отвлеклась на телефон. При этом местные жители отмечают, что дорога на этом участке спроектирована плохо: пешеходы там попадают в «слепую» зону.

Жители соседних домов также указали, что неоднократно просили поставить перед злополучным переходом светофор. Но в итоге там появился лишь «лежачий полицейский» — спустя несколько часов после трагедии.

Какая ответственность возможна

Башкировой грозит до семи лет тюрьмы «с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет» – это максимально возможное наказание, предусмотренное соответствующей статьей Уголовного кодекса.

Московский главк СК инициировал передачу дела из полиции в свое ведомство.

Прокуратура Москвы поставила ход расследования дела на контроль.

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