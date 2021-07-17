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Общество

Таллий, взятка, суицид. Итог самарской драмы с тремя погибшими

В Самаре покончил с собой тренер по кикбоксингу, признавшийся в расправе над бывшей женой

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Алексей Рясков

Алексей Рясков

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17 июля тело Алексея Ряскова обнаружили в больнице ФСИН. По предварительным данным, он совершил суицид. Две недели назад его обвинили в убийстве вдовы замдиректора местного филиала Россельхозбанка Екатерины Пузиковой, назвав возможным мотивом ревность. Свою вину Рясков признал в суде, заявив о наличии у него смертельной болезни. О хронологии событий — в материале «Газеты.Ru».

В Самаре обнаружили мертвым Алексея Ряскова, обвиняемого в убийстве вдовы замдиректора местного филиала Россельхозбанка Екатерины Пузиковой. Он находился в больнице ФСИН, где сейчас работают следователи. Об этом сообщили в субботу, 17 июля, в пресс-службе СУ СКР по региону.

По предварительной версии, Рясков совершил суицид. «Криминального состава происшествия не выявлено», — заявили в пресс-службе УФСИН по Самарской области.

В чем его обвиняли

3 июля стало известно о гибели 33-летней Екатерины Пузиковой, которая накануне приехала в Самару из Краснодарского края, где проживала последнее время. Практически сразу в убийстве заподозрили ее бывшего мужа, тренера по кикбоксингу Алексея Ряскова.

Его объявили в розыск и задержали на следующий день. В качестве меры пресечения Ряскову избрали арест. Он признал свою вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего.

«Я пришел к Екатерине домой. Она меня испугалась, схватилась за нож, успела ударить несильно по груди. Я рассердился и решил осадить ее, взял топор из коридора и несколько раз ударил. Один из ударов пришелся по ноге, около колена. Остальные — по голове», — цитирует портал 63.ru выступление Ряскова в суде.

Смертельная болезнь?

В ходе заседания он также заявил о своем смертельном заболевании, но не раскрыл подробностей.

«У меня смертельная болезнь. Больше 10 лет она со мной. Мне осталось жить немного: полгода, не больше. Врачи об этом знают. Я сожалею, что так все произошло», — сказал обвиняемый.

Добавим, что за несколько дней до своей смерти – 13 июля – Рясков попал в больницу ФСИН после медосмотра. Причины его госпитализации не уточнялись.

Взятка на 15 млн рублей

В тот день, когда Пузикова вернулась в родной город, Рясков опубликовал в соцсетях видеообращение. В нем он рассказал о взятке одному из членов суда для вынесения оправдательного приговора по делу в отношении самой Пузиковой – речь шла о 15 млн рублей.

Девушку ранее обвиняли в убийстве первого супруга – заместителя директора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова.

Отравление редким ядом

По версии следствия, 7 марта 2012 года она подмешала в пищу отравляющее вещество. В результате после праздничного ужина на даче ее супруг умер. Судмедэкспертиза установила, что банкир был отравлен редким ядом — таллием.

Суд первой инстанции признал вдову виновной, приговорив к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако уже в октябре Самарский областной суд отменил этот вердикт и полностью оправдал Пузикову.

Позднее она получила статус потерпевшей и подала иск к Минфину о компенсации морального вреда — суд обязал выплатить ей 1,75 млн рублей. А в начале февраля 2021 года перед вдовой извинились за уголовное преследование — письмо подписал зампрокурора региона Алексей Павлов.

«Стал очень агрессивным»

В ноябре 2018 года Екатерина Пузикова сдала квалификационные экзамены и стала адвокатом. Однако ее статус приостановили в конце апреля 2021-го.

По словам подруг погибшей, мотивом ее убийства могла стать ревность: после развода Рясков ее «преследовал и хотел испортить жизнь», а его характер резко изменился.

«Он очень агрессивным стал. Мог руки распустить, ударить. Оскорблял, преследовал», — сообщили близкие Екатерины.

Расследование уголовного дела продолжается.

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