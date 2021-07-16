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Общество

Дадут больше выбора: как может измениться порядок приема в вузы

Эксперты назвали недостатки предложений Минобрнауки по правилам приема в вуза

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Алексей Майшев/РИА «Новости»
Минобрнауки предлагает внести изменения в правила приема в вузы. В ведомстве считают, что абитуриентам необходимо разрешить выбирать, на основании результата какого из экзаменов их будут зачислять. В Комитете по образованию и науке Госдумы нововведение поддержали, однако эксперты в области образования отнеслись к нему со скепсисом. Какие минусы есть у проекта и снизит ли он популярность ЕГЭ среди выпускников, разбиралась «Газета.Ru».

Абитуриентам могут разрешить выбирать экзамен, по которому их будут зачислять в российские вузы. Им дадут три варианта: поступить по результатам ЕГЭ, общеобразовательного вступительного экзамена, который проводится вузом, или по итогам вступительного испытания на базе учреждения.

С соответствующей инициативой выступило Министерство науки и высшего образования, проект опубликован на портале нормативных актов. На текущий момент документ находится на стадии общественных обсуждений и независимой антикоррупционной экспертизы.

«В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из результатов, которые имеются у поступающего и составляют не менее установленного организацией минимального количества баллов», — подчеркивается в документе.

Первый зампред Комитета по образованию и науке Олег Смолин предложение поддержал. «Потому что если вуз проводит дополнительные вступительные испытания, но они сданы хуже, чем ЕГЭ, то, как говорят, сомнения всегда должны быть в пользу студента», — сказал он «Газете.Ru».

Заслуженный профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области образования Ирина Абанкина вместе с тем считает, что инициативу надо доработать.

«Пока не очень понятно, все ли вузы будут проводить подобные испытания, в каждый вуз можно ли будет подать документы по такой системе или только в те, которые эти испытания проводят. На мой взгляд, сейчас не предусмотрено обязывать каждый вуз проводить вступительные испытания: финансирования этого за счет средств федерального бюджета не осуществляется», — сообщила она.

Если изменения вступят в силу, вузы смогут обязать выпускника со средним профессиональным образованием сдавать ЕГЭ. Такой подход Олег Смолин считает неверным.

«В этом минус данного решения. Я надеюсь, что мало кто из вузов будет это делать, но, с моей точки зрения, это шаг назад, потому что выпускники колледжей и техникумов не обязаны сдавать ЕГЭ и не надо их заставлять это делать», — пояснил он.

При этом возможная реформа не повлияет на популярность ЕГЭ среди выпускников, убеждена Абанкина.

«На ЕГЭ это никак не отразится, потому что, если вы поступаете в вузы — вы все равно обязаны сдавать госэкзамен. Скорее всего, эту систему вступительных испытаний будут организовывать немногие вузы. Это предложение будет целесообразно для тех, кто сдавал ЕГЭ очень давно, либо для тех, кто недоволен своими результатами», — сказала она.

Обновленный порядок поступления в вузы также ограничит абитуриента в выборе будущей специальности. По мнению Абанкиной, выпускники не смогут качественно подготовиться к вступительным испытаниям во все вузы.

«По результатам ЕГЭ сейчас можно подать в пять вузов на три направления: то есть у абитуриентов есть 15 возможностей. А с данной системой непонятно, как будет все работать: вступительное испытание в таком случае нужно сдавать в каждый вуз и на все специальности. Вряд ли это целесообразно и перспективно», — объяснила эксперт.

Отметим, что в Минобрнауки также предлагают следующие изменения в правила приемной кампании:

— при подаче документов через сервис «Поступление в вуз онлайн» абитуриентам необязательно будет предоставлять сам документ об образовании — достаточно будет только сведений о нем;
— основной этап зачисления будет продлен с 3 по 9 августа;
— при приеме на места по целевой квоте будет проводиться однопрофильный конкурс.

В случае получения одобрения проекта новые правила приема начнут действовать с учебного года 2022/23.

До 2021/22 учебного года прием абитуриентов в отечественные вузы проводился на основании результатов трех ЕГЭ: по русскому языку, профильному предмету по выбранной специальности, а третий предмет выбирал вуз из перечня экзаменов для каждого направления. С этого года учебные заведения имеют право устанавливать третий предмет на выбор абитуриента из нескольких предложенных.

Предполагается, что эта идея позволит вузам увеличить количество поступающих, а школьники со своей стороны получат возможность разнообразить свой набор ЕГЭ. Также, согласно правилам, утвержденным в феврале 2021-го, вузам дается право определять список вступительных экзаменов для абитуриентов, поступающих после колледжа, которые до этого были обязаны те же предметы, что и школьники.

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