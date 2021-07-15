article
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Погибший вратарь «Коламбуса» спас от петарды одноклубника и его беременную жену 18:14
Эксперт раскритиковал участие США в маневрах Sea Breeze 2021 18:09
Крым не будет вводить обязательную вакцинацию туристов этим летом 18:02
Оператор OPAL призвал найти скорейшее решение спора 18:01
Россия и США будут сотрудничать на климатическом направлении в Арктике 17:59
Четыре человека арестованы за расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии 17:56
«Спутник V» одобрен в странах, где живет больше половины населения Земли 17:51
Режиссер рассказал о судьбе последнего фильма Мамонова 17:50
Экс-игрок ЦСКА заявил, что после вакцины люди заражаются и умирают 17:43
Память Петра Мамонова могут увековечить 17:42
Общество

Шампуром в горло: на Алтае убили участкового и сожгли его машину

Новые подробности в деле об убийстве полицейского в Барнауле

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
СК РФ
В Барнауле найдено тело 39-летнего участкового — его ударили шампуром в горло и придушили, а служебную машину сожгли. По подозрению в убийстве задержан 57-летний рецидивист, к которому полицейский приезжал выдать повестку, пишут СМИ. Подозреваемый не признает вину, однако в его доме нашли окровавленную одежду. Соседка рецидивиста рассказала «Газете.Ru» о его вспыльчивости и пристрастии к алкоголю. В свою очередь убитого участкового описывают как доброго и отзывчивого человека.

Задержанный по подозрению в убийстве 39-летнего участкового 57-летний Владимир Шедов давно проживал в Барнауле — там он остался после того, как его в последний раз выпустили из колонии, рассказала «Газете.Ru» его соседка Ирина.

«К нам в поселок он пришел жить лет 10 назад. Вроде ничего такого и не было за ним замечено, но все же. С ним общались в основном мужчины, а женщины побаивались, многие знали о его прошлом — и видите, как получилось», — сообщила она.

За годы соседства Шедова регулярно видели в нетрезвом виде — под воздействием алкоголя мужчина становился агрессивным и начинал жаловаться на жизнь.

«Частенько выпивал, женщины к нему приходили примерно такие же. Работать он не особо хотел, да и куда его возьмут. Либо рыбу ловил, либо шабашил где-то — починить что-нибудь или в огороде помочь, например. Мы, честно говоря, здесь все в шоке», — добавила Ирина.

В свою очередь об участковом Владиславе Неудахине отзываются только положительно. По словам знакомых, он честно исполнял свою работу.

«Очень хороший человек он был. Добрый, вежливый — работал нашим поселковым участковым. Жена у него прекрасная, трое деток. Всегда по любой просьбе или проблеме приходил на выручку, а теперь его нет», — сказала «Газете.Ru» знакомая мужчины Елена.

Мужчина более 15 лет прослужил в полиции в качестве участкового уполномоченного, сообщили в пресс-службе краевого МВД.

«Его всегда отличал ответственный подход к исполнению поставленных задач, уважительное отношение к населению, высокий профессиональный уровень. Он являлся кандидатом в мастера спорта по биатлону. За достигнутые результаты в работе неоднократно поощрялся руководством МВД и ГУ МВД России по Алтайскому краю. Был представлен к наградам: медалям «За отличие в службе» II и III степени», — подчеркнули в ведомстве.

Вечером 14 июля 2021 года Владислав Неудахин выехал на служебной машине в поселок Гоньба — он должен был вручить повестку ранее судимому за убийства Шедову, передавало издание Life. Мужчина был подозреваемым по делу о фальсификации чеков на покупку прицепа.

Однако с выезда Неудахин так и не вернулся. О пропаже полицейского сообщила его супруга. 15 июля в нескольких километрах от населенного пункта нашли сгоревший автомобиль и тело, сообщили в региональном СК. По данным СМИ, у погибшего участкового обнаружили колото-резаное ранение в шею, предположительно от шампура. Также на его теле зафиксированы признаки асфиксии.

В итоге рецидивиста задержали — он заявил, что Неудахин отдал ему повестку и уехал. Однако при обыске у него нашли одежду со следами крови и спички. Вместе с тем находившаяся в гостях у Шедова женщина во время дачи показаний утверждала, что мужчина сразу после визита правоохранителя сел в его служебный автомобиль и поехал вместе с ним. В момент задержания подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщил источник издания Lenta.ru.

Слова собутыльницы Шедова подтверждает и его сосед — в день случившегося мужчина видел подозреваемого с участковым, передавал телеканал «360».

«Он сказал: «Давай отъедем от посторонних, соседских ушей». И они отъехали. А через пять минут он пешком спускается. Я говорю: «Ты шашлыки пожарь, а баньку затоплю». Они уехали, поговорили. И он пришел, затем он дожарил шашлык и пошел поливать огород на два часа. Никаких подозрений у меня не было», — подчеркнул он.

По данным газеты «КП», ранее Шедов уже был судим за убийство, совершенное в 1993 году при превышении необходимой обороны. Кроме того, его судили за кражу, тогда он получил пять лет тюрьмы. Также в 2004 году ему дали восемь лет колонии за то, что он до смерти избил женщину.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка».

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Умер Петр Мамонов
Самолеты стоят в воде. В Шереметьево затопило летное поле
Из-за затопления части аэропорта Шереметьево 16 рейсов перенаправили в другие города
Майкла Калви просят осудить условно
Гособвинение запросило для Майкла Калви шесть лет условно
ФСБ пресекла теракт в Москве
Эстония высылает российского дипломата
Талибы* захватили город и КПП на границе с Пакистаном
Росгосстрах выступил против скидки на ОСАГО за прохождение техосмотра
Новости и материалы
Врач рассказал о трех этапах восстановления после коронавируса
Молочников заявил, что Мамонов оставался панком до последних дней жизни
Погибший вратарь «Коламбуса» спас от петарды одноклубника и его беременную жену
Эксперт раскритиковал участие США в маневрах Sea Breeze 2021
Крым не будет вводить обязательную вакцинацию туристов этим летом
Оператор OPAL призвал найти скорейшее решение спора
Россия и США будут сотрудничать на климатическом направлении в Арктике
Четыре человека арестованы за расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии
«Спутник V» одобрен в странах, где живет больше половины населения Земли
Режиссер рассказал о судьбе последнего фильма Мамонова
Экс-игрок ЦСКА заявил, что после вакцины люди заражаются и умирают
Память Петра Мамонова могут увековечить
Минюст России включил в реестр иноагентов главреда «Проекта» и еще семь журналистов
В Польше найден нацистский бункер с минеральной водой
В ВОЗ сообщили об угрозе появления более опасных штаммов COVID-19
Умер один из основателей ядерной отрасли СССР Евгений Микерин
Очевидцы рассказали о ситуации в Шереметьево
Губерниев высмеял оправдания дисквалифицированного за допинг спортсмена
Все новости
Почему в России пока не планируют ввозить иностранные лекарства
В Кремле заявили, что не обсуждают закупку зарубежных вакцин
«Русское разгильдяйство»: в Госдуме раскритиковали попавшихся на допинге россиян
Отстранение российских пловцов от Олимпиады могут оспорить в Спортивном арбитражном суде
Бог устал нас любить: завершился первый сезон «Локи» — кажется, лучшего сериала Marvel
На Disney+ вышла последняя серия «Локи». Что это было — и что нас ждет дальше?
Рулон, оборотень и картина на стене. Самые странные телевизоры
LG откроет предзаказ на сворачивающийся телевизор
Зеленый экран смерти: у флагмана Samsung нашли проблемы с дисплеем
Пользователи Samsung S20 рассказали о неполадках в работе экрана смартфона
«Все благодаря Меркель»: как асфальт в селе под Омском вышел на международный уровень
Песков считает, что халатность омских властей привела к обращению сельчан к Меркель
МВД предлагает окончательно упразднить техосмотр
Отмена техосмотра может повлиять на цену полиса ОСАГО
«ФРГ стоит задуматься»: в Киеве требуют новую компенсацию за потерю транзита газа
На Украине посчитали, сколько Европа должна Киеву за «Турецкий поток»
Он хотел быть полезным, а его возненавидели: судьба Скрепыша из Microsoft Office
Microsoft хочет вернуть назойливую скрепку в офисный пакет
На космос и фонд имени себя: Безос начал раздавать деньги
Безос пожертвовал $200 млн музею воздухоплавания
«Ехал на работу на велосипеде»: 80-летний ученый не выжил после удара самоката
Правнук Тютчева, ученый Иван Пигарев погиб после ДТП с самокатом в Москве
Опасна любая косметика. Как бьюти-индустрия убивает планету
Почему нельзя выбрасывать банки из-под кремов
От «Трои» до «Бесславных ублюдков»: лучшие роли Дайан Крюгер
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях