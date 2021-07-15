Шампуром в горло: на Алтае убили участкового и сожгли его машину

В Барнауле найдено тело 39-летнего участкового — его ударили шампуром в горло и придушили, а служебную машину сожгли. По подозрению в убийстве задержан 57-летний рецидивист, к которому полицейский приезжал выдать повестку, пишут СМИ. Подозреваемый не признает вину, однако в его доме нашли окровавленную одежду. Соседка рецидивиста рассказала «Газете.Ru» о его вспыльчивости и пристрастии к алкоголю. В свою очередь убитого участкового описывают как доброго и отзывчивого человека.

Задержанный по подозрению в убийстве 39-летнего участкового 57-летний Владимир Шедов давно проживал в Барнауле — там он остался после того, как его в последний раз выпустили из колонии, рассказала «Газете.Ru» его соседка Ирина.

«К нам в поселок он пришел жить лет 10 назад. Вроде ничего такого и не было за ним замечено, но все же. С ним общались в основном мужчины, а женщины побаивались, многие знали о его прошлом — и видите, как получилось», — сообщила она.

За годы соседства Шедова регулярно видели в нетрезвом виде — под воздействием алкоголя мужчина становился агрессивным и начинал жаловаться на жизнь.

«Частенько выпивал, женщины к нему приходили примерно такие же. Работать он не особо хотел, да и куда его возьмут. Либо рыбу ловил, либо шабашил где-то — починить что-нибудь или в огороде помочь, например. Мы, честно говоря, здесь все в шоке», — добавила Ирина.

В свою очередь об участковом Владиславе Неудахине отзываются только положительно. По словам знакомых, он честно исполнял свою работу.

«Очень хороший человек он был. Добрый, вежливый — работал нашим поселковым участковым. Жена у него прекрасная, трое деток. Всегда по любой просьбе или проблеме приходил на выручку, а теперь его нет», — сказала «Газете.Ru» знакомая мужчины Елена.

Мужчина более 15 лет прослужил в полиции в качестве участкового уполномоченного, сообщили в пресс-службе краевого МВД.

«Его всегда отличал ответственный подход к исполнению поставленных задач, уважительное отношение к населению, высокий профессиональный уровень. Он являлся кандидатом в мастера спорта по биатлону. За достигнутые результаты в работе неоднократно поощрялся руководством МВД и ГУ МВД России по Алтайскому краю. Был представлен к наградам: медалям «За отличие в службе» II и III степени», — подчеркнули в ведомстве.

Вечером 14 июля 2021 года Владислав Неудахин выехал на служебной машине в поселок Гоньба — он должен был вручить повестку ранее судимому за убийства Шедову, передавало издание Life. Мужчина был подозреваемым по делу о фальсификации чеков на покупку прицепа.

Однако с выезда Неудахин так и не вернулся. О пропаже полицейского сообщила его супруга. 15 июля в нескольких километрах от населенного пункта нашли сгоревший автомобиль и тело, сообщили в региональном СК. По данным СМИ, у погибшего участкового обнаружили колото-резаное ранение в шею, предположительно от шампура. Также на его теле зафиксированы признаки асфиксии.

В итоге рецидивиста задержали — он заявил, что Неудахин отдал ему повестку и уехал. Однако при обыске у него нашли одежду со следами крови и спички. Вместе с тем находившаяся в гостях у Шедова женщина во время дачи показаний утверждала, что мужчина сразу после визита правоохранителя сел в его служебный автомобиль и поехал вместе с ним. В момент задержания подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщил источник издания Lenta.ru.

Слова собутыльницы Шедова подтверждает и его сосед — в день случившегося мужчина видел подозреваемого с участковым, передавал телеканал «360».

«Он сказал: «Давай отъедем от посторонних, соседских ушей». И они отъехали. А через пять минут он пешком спускается. Я говорю: «Ты шашлыки пожарь, а баньку затоплю». Они уехали, поговорили. И он пришел, затем он дожарил шашлык и пошел поливать огород на два часа. Никаких подозрений у меня не было», — подчеркнул он.

По данным газеты «КП», ранее Шедов уже был судим за убийство, совершенное в 1993 году при превышении необходимой обороны. Кроме того, его судили за кражу, тогда он получил пять лет тюрьмы. Также в 2004 году ему дали восемь лет колонии за то, что он до смерти избил женщину.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка».