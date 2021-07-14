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Общество

В российских школах не хватает учителей: как восполнить дефицит

В РАНХиГС нехватку школьных учителей оценили в 250 тыс. человек

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Кирилл Кухмарь/ТАСС
Количество заявлений, поданных абитуриентами в педвузы возросло на 15% по сравнению с прошлым годом. Однако проблему нехватки учителей это не решит, считают эксперты отрасли. Уже сегодня кадровый дефицит в сфере школьного образования составляет 250 тыс. человек, сообщила «Газете.Ru» глава Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. В регионах лишь порядка 10-20% выпускников профильных институтов остаются в профессии, остальных отпугивают маленькие зарплаты, непонимание коллектива и пристальное внимание родителей.

До конца дойдут не все

В этом году количество абитуриентов, решивших стать учителями, возросло на 15,4%, сообщили в среду журналистам в Минпросвещения.

«По сравнению с прошлогодней приемной кампанией, на 2,2% увеличилось количество мест приема, но повысился и конкурс: на 15,4% возросло количество поданных заявлений», — рассказали в пресс-службе ведомства об итогах первого месяца приема в федеральные педагогические вузы.

Два года назад Ольга Васильева, занимавшая тогда пост министра просвещения России, прогнозировала, что к 2029 году нехватка учителей в стране составит почти 189 тыс. человек.

Однако в Центре экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС уже существующий кадровый голод в российских школах оценивают в 250 тыс. учителей.

«По нашим оценкам, нехватка учителей у нас в настоящее время — около 250 тыс. человек. Конечно, можно по-разному ее считать. Если мы хотим, чтобы учитель работал на одну ставку, то нам нужно серьезно увеличивать учительский корпус», — сказала руководитель Центра Татьяна Клячко.

Если ориентироваться на приемную кампанию, есть три момента, пояснила она. Во-первых, некоторые абитуриенты, которые подали заявления, в итоге выберут другие вузы. Во-вторых, не все поступившие доучатся до выпуска. И в-третьих, лишь часть выпускников пойдет работать в школы.

«Как ни увеличивай прием в педвузы, это все равно, что таскать воду решетом. Вопрос не в том, сколько набирают, а в том, сколько из них идут в учителя. Если бы все выпускники педвузов шли в учителя, никакого бы кадрового дефицита не было», — согласен академик РАО, бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов.

Нужно не увеличивать прием абитуриентов, а мотивировать тех выпускников, которые идут преподавать, считает он.

«Это невозможно без материальных вложений. Например, льготная ипотека при выходе на работу в школу и ее погашение государством через пять лет», — уточнил собеседник «Газеты.Ru».

Проблемы с селами, информатикой и иностранным языком

Пока после выпуска работать в школы идет не очень много ребят. Проблема дифференцирована по территории страны.

«В Москве, например, большой конкурс, часто молодых учителей просто не берут, потому что нет потребности – вакансии закрыты. В других же регионах в профессию идут где-то 10%, где-то 15%, где-то 20%. То есть значительно меньше половины», — рассказала Татьяна Клячко.

Особенно остро нехватка педагогов ощущается в сельской местности, добавила она. В то же время программы вроде «Земского учителя», хотя и приносят свои плоды, фундаментально решить проблему не способны: дефицит педагогов остается крайне высоким.

«Кроме того, часто люди, даже если приезжают работать по программе в села, как правило, после ее окончания не остаются там, а уезжают («Земский учитель» рассчитан на пять лет - «Газета.Ru»)», — отметила специалист.

Кроме того, есть проблема в соотношении профилей, которые выбирают выпускники, подчеркнул Виктор Болотов.

«Например, информатиков и учителей иностранного языка будет не хватать, сколько абитуриентов на эти направления не набирай. Дело в том, что, если информатик более-менее нормально учился, он находит себе более высокооплачиваемое место в бизнесе. То же самое и с теми, кто осваивал преподавание иностранного языка», — объяснил он.

По его мнению, для таких остродефицитных направлений необходимо вводить сетевую работу с использованием современных цифровых технологий, когда один учитель трудится на несколько школ.

Сложности адаптации

Выпускников педвузов от профессии школьного учителя, по словам Татьяны Клячко, отталкивает несколько факторов.

«Работа тяжелая, она требует больших знаний, в том числе психологии, понимания, что к каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Мало кто осознает это, пока не начнет работать. Кроме того, это та профессия, где небольшая карьерная лестница – учитель, завуч, директор. Сейчас ее пытаются удлинить, но пока это в полной мере учителями не осознано», — пояснила она.

Серьезную роль в отказе от работы педагогом играет сравнительно невысокая зарплата у молодых специалистов, добавила эксперт.

«Есть еще два момента. Во-первых, часто молодой учитель приходит в немолодой школьной коллектив, старшие коллеги начинают его поучать: как одеваться, как себя вести – немногие это выдерживают. Во-вторых, сегодня учитель постоянно находится в фокусе родительского внимания – вплоть до того, во что он одет на пляже. Требования родителей резко возросли», — отметила руководитель Центра экономики непрерывного образования.

С начинающими педагогами важно работать в течение первых двух-трех лет, пояснил Виктор Болотов.

«Практика показывает, что если человек отработал в школе три года, он там и остается. Основная доля уходов происходит через год после начала работы. Коллеги молодых педагогов часто не поддерживают их, а говорят «Мы мучались, помучайся и ты». Адаптироваться сложно, поэтому тем, кто приходит в школу, нужно оказывать поддержку», — сказал академик РАО.

В регионах, в которых практикуется такая поддержка учителей, менее остро стоит вопрос нехватки школьных учителей, заключил Болотов.

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