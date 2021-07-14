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Общество

«Вынесем на голосование»: москвичей спросят об обязательной вакцинации

Голосование об обязательной вакцинации в Москве пройдет в конце июля

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Павел Бедняков/РИА «Новости»
В столице России собираются вынести на голосование вопрос «об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей». Журналист Алексей Венедиктов рассказал «Газете.Ru», что тем самым Общественная палата проведет тестирование системы электронного голосования перед выборами в Госдуму и узнает мнение граждан по данному вопросу.

В конце июля в Москве пройдет онлайн-голосование по обязательной вакцинации от коронавируса для определенных групп москвичей. Об этом сообщил главный редактор «Эхо Москвы» и заместитель председателя столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов.

«Вопрос об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей будет вынесен на электронное голосование в Москве 29–30 июля. Рассчитываю получить около 100 тыс. голосов», — написал он в своем Telegram-канале .

В комментарии «Газете.Ru» Венедиктов пояснил, что это станет проверкой системы электронного голосования в Москве перед выборами в Госдуму. По его словам, система претерпела изменения: «Введены некие новации, например, для слабовидящих, например, в случае, если нужно отложить свой голос, то есть практически переголосовать».

«Поэтому первая задача — это оттестировать систему на Москве. В Москве сейчас 4,5 млн электронных кабинетов, которые могут принять участие в голосовании. Понятно, что нужно еще [изучить] нагрузку на систему», — добавил он.

Венедиктов рассказал, что для тестирования системы выбирались вопросы, «которые действительно волнуют и которые действительно могут быть решены».

«Одним из таких вопросов является обязательность вакцинации, то есть не 60%, а 100% для определенных профессией. Уже в законе прописано, что от определенных болезней представители определенных профессий должны вакцинироваться стопроцентно. Грубо говоря, учителя и туберкулез», — сказал он.

Журналист отметил, что в голосовании будет указан список профессий и вопрос о том, каким из этих профессиональных групп нужна обязательная вакцинация. «Мы направим результаты в мэрию [Москвы], которая пишет указы и в Роспотребнадзор, чтобы они приняли к сведению то, что считают люди, а то все решения пока принимаются без учета их мнения. Мы решили это мнение у людей спросить», — добавил он.

Голосование, по словам Венедиктова, пройдет на сайте «Госуслуг».

В России уже более 30 регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Первой об этом объявила Москва. По заявлению властей, работодатели ряда сфер должны привить не менее 60% сотрудников первой дозой или однокомпонентной вакциной до 15 июля. Второй дозой — до 15 августа.

После этого о подобных мерах объявили в Подмосковье и других регионах. В основном, под обязательную вакцинацию попадают россияне, которые работают в сфере услуг, образования, медицины, а также тех сфер, работа в которых предполагает большое количество контактов. В то же время в Санкт-Петербурге, Севастополе, Башкирии и Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию только для госслужащих.

Тем временем власти европейских стран также озаботились проведением обязательной вакцинации. В понедельник, 12 июля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эту процедуру должны пройти все сотрудники больниц, домов престарелых и учреждений, где содержатся люди с инвалидностью. С 15 сентября власти будут «осуществлять контроль» и «применять санкции» в отношении непривитых.

При этом он заметил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации власти республики будут решать вопрос об обязательной вакцинации для всех категорий граждан.

Немецкий коллега Макрона Франк-Вальтер Штайнмайер призвал граждан ФРГ делать прививки от коронавируса.

«Общая цель будет достигнута только в том случае, если еще больше людей в нашей стране получат полную защиту в результате вакцинации. Только тогда варианты вируса, такие как текущий вариант «дельта», не заставят вводить новые ограничения», — подчеркнул президент Германии, отметив, что это поможет защитить граждан от серьезных последствий заболевания.

Ранее аналогичные заявления сделали канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава минздрава Йенс Шпан.

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