(function(){if(location.href.match(/(?:\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/)){var clearedUrl=location.href.replace(/(\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/,"$1").replace(/(\?|&)$/,"");$(window).on("load",function(){setTimeout(function(){history.replaceState(null,null,clearedUrl);},5000);})}})()(function(){var timer_interval=5*60*1000;function addQS(param){var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;url+=(qs?qs+'&':'?')+"updated";if(window.location.hash) url+=window.location.hash;return url;} var timer_id;var start_timer;document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(document.hidden){if(timer_id) clearTimeout(timer_id);start_timer=(new Date()).getTime();timer_id=setTimeout(function(){document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(!document.hidden){window['reloading_updated']=true;var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;if(qs.match(/\bupdated\b/)) window.location.reload(true);else window.location.replace(addQS('updated'));}});},timer_interval);}else{var cur_time=(new Date()).getTime();if(cur_time
article
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Назван возраст знаменитого голого великана, высеченного кем-то на холме в Англии 19:08
Новый российский истребитель создается на базе МиГ 19:07
УЕФА возбудил дело в отношении футбольной ассоциации Англии после финала Евро-2020 18:58
Фонд Памяти группы Дятлова показал новые странные улики 18:58
Косачев: Россия не будет исполнять рекомендацию ЕСПЧ о признании однополых браков 18:55
ЛГБТ-активист прокомментировал требование ЕСПЧ признавать в России однополые браки 18:52
В Эстонии женщине сделали прививку от коронавируса вместо вакцины от клещевого энцефалита 18:46
Трёх африканских футболистов осудили за незаконный переход российской границы 18:45
Житель Иркутска объяснил, почему угрожал выбросить ребенка с балкона 18:40
Ученые нашли способ остановить размножение коронавируса 18:36
Общество

Ревновал и избивал жену. Подробности инцидента в Иркутске

Угрожавшему скинуть с балкона ребенка может грозить до 10 лет лишения свободы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Роман Романович/vk.com/Baza/Telegram
Против жителя Иркутска, угрожавшего сброситься с балкона вместе с малолетним ребенком, возбуждено уголовное дело — ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Предположительно, мотивом задержанного — 34-летнего Романа Терентьева — стала ревность. Правоохранители также зафиксировали побои у его супруги, которая ранее подала на развод. Состояние ребенка, которого подозреваемый удерживал на балконе, удовлетворительное.

Что произошло

Днем 13 июля на улице Советской в Иркутске мужчина вылез на внешнюю сторону балкона квартиры на 13-м этаже и на протяжении нескольких часов угрожал прыгнуть вместе с 3,5 годовалым ребенком, которого держал на руках. Как выяснилось позднее, участник инцидента — 34-летний Роман Терентьев. Очевидцы сообщали, что, уже стоя на балконе, он кричал об изменах жены и требовал встречи с ней.

Версии намерений Терентьева в СМИ разнятся. Изначально он якобы утверждал, что сам не собирается прыгать, поскольку ребенок «не его». Как пишет Life, накануне у Терентьева начался бракоразводный процесс, после чего он прислал супруге сообщение о том, что готовит «сюрприз» — прямую трансляцию, как они с ребенком «умрут». Источник также дополняет, что Терентьев уличил жену в измене, установив втайне от семьи скрытую камеру дома, которую впоследствии сам уничтожил.

Соседка Терентьева с 10-го этажа рассказала Telegram-каналу Mash, что мужчина обвинял жену в изменах и говорил, что «что его все предали, он остался один и хочет умереть».

Все это время ребенок, которого Терентьев угрожал скинуть, был раздет, плакал и просил отпустить его. «Ребенок абсолютно замерзший, у него все ноги синие (за время развития событий в Иркутске поменялась погода — пошел сильный дождь). Слышу ребенка, как он говорит: «Я боюсь, отпусти меня», — пояснила очевидица.

Спасательная операция

Полицию на Советскую улицу вызвали свидетели вскоре после того, как мужчина появился на балконе и привлек к себе внимание. Когда внизу дома появились спасательные службы, собралась толпа, в ответ на что Терентьев пригрозил начать действовать, если люди не разойдутся. Территорию оцепили, к операции привлекли психологов.

В разговоре с полицейскими Терентьев потребовал привезти супругу. Спасатели в свою очередь не предпринимали попытки снять мужчину с балкона, опасаясь последствий. К переговорам с Терентьевым подключились жители соседних квартир, а также друг семьи, уговаривающий его не прыгать хотя бы с ребенком.

К месту событий вскоре доставили жену Терентьева, которая билась в дверь, плакала и просила впустить ее в квартиру со словами «Рома, мы все тебя любим и обнимаем! Не совершай глупость». На видео у женщины видны два синяка под глазами, ранее она жаловалась в полицию на избиения и грозилась подать на развод. В разговоре с Терентьевым она обещала, что заберет заявление, если он отпустит ребенка и вернется в квартиру.

После беседы с супругой мужчина отдал ребенка, но затем снова забрал его на балкон. Мальчик продолжал плакать, хватался за перила руками, но отец не позволял ему вернуться в квартиру. Сотрудники МЧС установили на крыше магазина на третьем этаже надувной спасательный куб на случай, если Терентьев решит прыгать.

Следом Терентьев выдвинул новые условия: он потребовал, чтобы жена отказалась от ребенка при разводе, а у полицейских попросил принести ему бутылку водки и сигареты.

В итоге Терентьев вновь вернул ребенка, на этот раз — окончательно. Это случилось после того, как сотрудники принесли ему водку и сигареты. Сам же он вернулся на балкон. В подъезд прибыл спецназ, который вскоре задержал мужчину.

Ребенка забрали на медобследование, но, по предварительным данным, с ним все в порядке, это подтвердили в МВД.

Возбуждено дело

Следственный комитет РФ возбудил против Терентьева уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству малолетнего ребенка). Адвокат Оксана Михалкина в беседе с РИА «Новости» пояснила, что мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

Терентьева в настоящий момент допрашивают.

«Задержан за угрозу убийством. Я этого делать не хотел, а хотел повлиять на свою жену, чтобы она обратила на меня внимание, так как я ее люблю очень сильно и искренне», — говорит Терентьев на видео допроса, которое опубликовал Life Shot.

Как уточнили в пресс-службе региональной полиции, инциденту предшествовала «острая конфликтная ситуация в семье». Глава пресс-службы регионального ГУМВД Герман Струглин подтвердил, что у женщины присутствует следы побоев, которые, судя по всему, были нанесены ей недавно. Несколько дней назад она обращалась в правоохранительные органы.

В СМИ пишут, что в субботу Терентьев проник в квартиру, из которой его выгнала жена, и связал скотчем 19-летнего сына женщины от первого брака за то, что тот отказался «напугать маму» с целью признания ей факта измены. Связанным молодой человек пролежал шесть часов. Когда хозяйка вернулась домой, он угрожал убить ее молотком и сломал ей очки — чтобы все видели побои. Пасынок Терентьева в это время ничего не мог сделать, поскольку мужчина надел на него наушники и включил музыку, когда тот лежал связанным.

Уходя, мужчина забрал дорогой велосипед и золотые украшения. Все это время младший ребенок находился у родственников.

Из разговора с отчимом старший сын Данил понял, что претензии у Терентьева по поводу возможной измены возникли из-за того, что жена была в онлайне в социальной сети поздней ночью.

Затем Терентьев забрал сына из детского сада и увел в неизвестное место, после чего стал шантажировать жену угрозами сброситься вместе с сыном. Все это время семья не знала, где находится ребенок, а также была не в курсе о существовании квартиры на Советской, где все впоследствии и произошло. Вместе с Терентьевым женщина жила в другой квартире, которую взяла в ипотеку, утверждает Life Shot.

Прокуратур Октябрьского района Иркутска также проведет свою проверку по поводу соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетнего, условий его проживания в семье, рассказали в ведомстве РИА «Новости». По ее результатам будут приняты соответствующие меры.

Кто такой Терентьев

Бывшая девушка задержанного жителя Иркутска заявила, что «не удивилась» произошедшей ситуации, при этом не пояснив, что имеет в виду. Ее слова передавала сестра Елена К. (имя изменено) в разговоре с «Газетой.Ru», оценивая личность Терентьева.

Собеседница подчеркнула, что с ее сестрой мужчина состоял в отношениях семь лет назад, но был «адекватным». При этом за ним замечалось пристрастие к алкоголю.

«Я этого человека почти не знала, с ним когда-то встречалась моя сестра, говорит, что был адекватный, выпивал. Его надо на наркотики проверить», — рассказала она.

На вопрос о том, замечала ли она патологическую ревность со стороны Терентьева, женщина ответила отрицательно.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Конкурент F-35: каким будет первый российский однодвигательный истребитель
«Принципиально новый» боевой самолет России создается на базе концерна МиГ
«Ревакцинация необходима»: российские медики не согласились с ВОЗ
Заслуженный врач России отреагировал на призыв ВОЗ не ревакцинироваться
«Важно выждать»: можно ли мешать вакцины от гриппа и COVID-19
Врачи рассказали, как безопасно привиться от гриппа и коронавируса в одно время
ЛГБТ-активист прокомментировал требование ЕСПЧ признавать в России однополые браки
Стали известны возможные преемники Авакова на посту главы МВД
Депутат: российские фанаты — миролюбивые, а англичане и немцы — полуфашистские банды
Стала известная причина массовой драки мигрантов в Москве
Новости и материалы
Назван возраст знаменитого голого великана, высеченного кем-то на холме в Англии
Новый российский истребитель создается на базе МиГ
УЕФА возбудил дело в отношении футбольной ассоциации Англии после финала Евро-2020
Фонд Памяти группы Дятлова показал новые странные улики
Косачев: Россия не будет исполнять рекомендацию ЕСПЧ о признании однополых браков
В Эстонии женщине сделали прививку от коронавируса вместо вакцины от клещевого энцефалита
Трёх африканских футболистов осудили за незаконный переход российской границы
Житель Иркутска объяснил, почему угрожал выбросить ребенка с балкона
Ученые нашли способ остановить размножение коронавируса
В Петербурге завершились переговоры Путина и Лукашенко
Жена задержанного за угрозу выкинуть ребенка с балкона рассказала об инциденте
Елизавета II с отвращением восприняла выставку свадебного платья Кейт Миддлтон
В Госдуме назвали два условия сотрудничества России и Украины в сфере энергетики
В Туве по выходным перестанет работать общественный транспорт
Девочка превращается в огромную панду в трейлере «Я краснею»
Петицию о переигровке финала Евро-2020 подписало более 100 тысяч человек
Опубликовано видео американского самолета-разведчика над Черным морем
Винер-Усманова: посмотрите на Путина — мачо, любимец всех женщин мира
Все новости
«Не по-братски»: как на Украине воприняли статью Путина
Зеленский похвалил статью Путина и предложил обсудить ее лично
ГИБДД устроит засады на блогеров-лихачей в соцсетях
Нарушителей ПДД вычислят по видеороликам
«Космический джем» Леброна, «Пороховой коктейль» со звездой «Игры престолов», оживший Ван Гог
Что выходит в кино на этой неделе
Apple изменит дизайн iPad mini
СМИ: новый iPad mini выйдет осенью
Спасение от спама: как защититься от навязчивых звонков
Почти 90% россиян страдают от спам-звонков
«Люди ведомы эмоциями»: муфтий осудил массовую драку мигрантов
Муфтий напомнил о запрете на агрессию в месяц Зуль-хиджа после драки мигрантов в Москве
Пять причин плача: в Испании создали переводчик детских криков
Испанский стартап нашел способ определять, почему плачут младенцы
Маск покидает Землю
Глава SpaceX Илон Маск купил билет на космический корабль Брэнсона
Разговор особый: как полиция США меняет голос при встрече с афроамериканцами
Ученые нашли расизм в беседах полицейских США с чернокожими водителями
«Не нам решать»: когда ВОЗ и ЕС одобрят «Спутник V»
В РФПИ рассказали о предстоящей инспекции ВОЗ по «Спутнику»
«Странные «хотелки»: некурящим предложили увеличить отпуска
В ОП считают, что некурящим работникам требуется дополнительные 10 дней отпуска
«Был жуткий звук». Что известно о взрыве в гостинице в Геленджике
Прокуратура начала проверку после взрыва в гостинице в Геленджике
Мощный взрыв в гостинице в Геленджике
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях