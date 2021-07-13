«Важно выждать»: можно ли мешать вакцины от гриппа и COVID-19

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса — при этом осенью стартует другая: власти планируют привить от гриппа до 60% населения. Между вакцинацией от гриппа и коронавируса должно пройти не менее двух недель, сообщили «Газете.Ru» врачи-инфекционисты. Это поможет выработать более стабильный иммунитет к обоим вирусам. Тем не менее, влияние параллельной вакцинации на организм изучено недостаточно.

Роспотребнадзор предлагает в осенний период вакцинировать от гриппа до 60% населения России. При этом в настоящее время идет активная прививочная кампания против коронавирусной инфекции: в России уже более 28,5 млн человек ввели хотя бы один компонент вакцины.

Насколько безопасно сделать обе прививки одновременно, сказать пока нельзя, сообщил замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Еще только предстоит понять и провести специальное исследование, стоит ли «смешивать» данные вакцины. Пока можно сказать одно: если вакцины проводятся в разное время, то это безопасно», — заявил медик.

Интервал между прививками должен быть не менее двух недель, добавила завлабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Федерального научно-исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Елена Бурцева.

«Выждать «перерыв» очень важно, чтобы был хороший иммунный ответ: вторую вакцину стоит делать через две-три недели после первой. Это необходимо, чтобы иммунитет сформировался сначала к одному вирусу, а потом к другому. Сами по себе вирусы разные, поэтому трудно сказать, как будут взаимодействовать препараты при одновременном введении вакцин – таких исследований пока не проводилось», — отметила эксперт.

Также необходимо учитывать противопоказания — они одинаковы для обоих препаратов, подчеркнула врач-инфекционист Светлана Ищенко.

«Как правило, это острый процесс заболевания или обострение хронического заболевания, аллергические реакции на компоненты вакцины. Также противопоказаны прививки в постоперационный период и в момент переутомления», — сказала она «Газете.Ru».

Бурцева вместе с тем напомнила, что беременным и несовершеннолетним людям пока не разрешено делать вакцину от коронавирусной инфекции. «Хотя вакцинация от гриппа им, наоборот, показана. Также при гриппе абсолютным противопоказанием является аллергия к яичному белку, в то же время при вакцинации от коронавируса такого противопоказания нет, так как препараты готовятся на разных субстратах», — добавила она.

При этом врачи ожидают, что в скором времени будет разработана единая вакцина от обоих вирусов.

«Уже сейчас существуют некоторые типы вакцин, в которых есть компоненты против нескольких возбудителей сразу. Поэтому, в принципе, в будущем возможно создание именно такой вакцины, которая направлена против коронавируса и гриппа сразу: 2 в 1», — заключил Вадим Покровский.