«Люди боятся»: большинство россиян меняют работу без предупреждения начальства

Большая часть россиян (61%) начинает поиски новой работы, не уволившись со старой, сообщили «Газете.Ru» в сервисе SuperJob. Предупредить начальство о своих намерениях собирается только каждый третий (28%). При этом более половины (53%) работодателей уверены, что искать сотрудника на еще не освободившееся место — в порядке вещей. Эксперты отрасли считают, что в условиях коронакризиса заводить такой разговор с руководством рискованно — особенно людям, которые работают в сфере услуг.

В коммерческом секторе — рискованнее

Почти треть (28%) россиян считают, что не стоит начинать поиски новой работы, не предупредив об этом нынешнее руководство, следует из опроса хантингового сервиса SuperJob. Большая же часть (61%) респондентов противоречий в этом не видит.

По сравнению с аналогичным исследованием 2008 года, россияне стали чаще утверждать, что необходимо предупреждать работодателя о поиске нового места работы: 13 лет назад так считали 23% респондентов.

«Самая сложная ситуация сегодня наблюдается в коммерческом секторе. Здесь происходят, что называется «разброд и шатания», — заявил председатель комитета по трудовым отношениям и охране труда Московского отделения «Опоры России» Дмитрий Третьяков.

По его словам, нормативные акты, которые сегодня принимаются в отношении работодателей, отражаются, в первую очередь, на сотрудниках.

«Все это провоцирует чехарду с возможностью выхода в офис, не выходом туда, договорными отношениями, возвращением к серым схемам выплат, проблемами с оплатой больничных и отпускных», — пояснил он.

В этих условиях сотрудник будет тянуть с разговором об увольнении до последнего, пояснил он. Человек боится оказаться в условиях, когда уже уволен со старой работы, а новую еще не нашел.

«В госсекторе дела обстоят иначе. Работа там, в основном, контрактная. Зарплаты, конечно, чаще ниже, чем в коммерческой сфере, но социальный пакет и государственные гарантии достаточно прозрачны», — добавил эксперт.

Согласно опросу SuperJob, женщины (53%) выступают за «открытый» поиск работы намного чаще, чем мужчины (67%), которые не хотят «уходить в никуда». Третьяков связывает это с «двойной зависимостью».

«Мужчина, по большей части, кормилец в семье, и он менее охотно идет на риски, старается минимизировать их. Если речь о женщине, то тут есть двойная зависимость — в большинстве семей все же патриархат, и основной доход приносит мужчина», — объяснил он.

Больше всего, говорится в исследовании, «скрытничают» респонденты с доходом от 80 тыс. рублей. Они чаще прочих (72%) говорили о том, что можно заниматься поиском работы, не уведомляя работодателя с текущего места работы.

Работодатель ждать не будет

«Часто сотрудник предупреждает работодателя о желании найти другую работу, когда хочет, скажем так, в мягкой форме пошантажировать руководство ради премии или повышения зарплаты. Однако здесь есть риск, что работодатель скажет: «Уходишь — уходи», — отметила директор научно-образовательного центра соцразвития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина.

На рынке труда сегодня много предложений, добавила она. Но, несмотря на это, крайне сложно найти вакансию, которая устроит соискателя и по зарплате, и по условиям труда, и по социальным гарантиям, и по возможности самореализации.

«Конечно, люди боятся остаться, как говорится, у разбитого корыта. Поэтому большинство сообщает работодателю о намерении уволиться только на этапе, когда все уже решено, и есть договоренность с новым работодателем», — пояснила специалист.

Кроме того, подчеркнула Храпылина, далеко не каждый работодатель после признания сотрудника о поиске другой вакансии будет ждать, пока тот освободит место. Скорее всего, начальник заранее начнет рассматривать кандидатов на замену.

Опрос SuperJob подтверждает, что именно так и поступят больше половины работодателей (53%).

«Для 4 из 10 работодателей важно знать, что сотрудник ищет новое место: «Это честная позиция! Ценных сотрудников будем удерживать». Еще 5% считают такое поведение некорректным: «За 2 недели, положенные по закону, порой невозможно подобрать адекватную замену», — говорится в исследовании.

Проще всего найти новую работу сегодня людям из сферы IT.

«Очень востребована любая работа, связанная с IT на дистанционном удалении, где сдельная оплата. Кроме того, в этой сфере большой объем работы возникает с связи с тотальной цифровизацией», — рассказал Дмитрий Третьяков.

А вот подобрать достойную вакансию в сфере услуг сложно, добавил он. Сектор сегодня «лихорадит» из-за пандемии.

«Традиционно сложно устроиться на хорошую работу медикам, а также тем, кто работает в сфере образования, воспитания», — добавила Любовь Храпылина.