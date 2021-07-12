«Больно кусаются»: туристы рассказали, как спасаются от божьих коровок в Анапе

34-летняя Екатерина из Магнитогорска отдыхает в Анапе с 5 июля 2021 года — нашествие божьих коровок пришлось на третий день ее отпуска.

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«Поначалу их было мало, и мы не придали этому значения. Но когда пришли на следующий день, их на пляже было бессчетное количество. Они облепляют все и всех. Залетают под пляжные зонтики и скапливаются там.

Очень неприятно, когда они садятся на кожу, их постоянно приходится смахивать с себя. К тому же, как оказалось, они еще и кусаются — больно, но без последствий», — рассказала она «Газете.Ru».

С той же проблемой столкнулась 41-летняя Елена из Санкт-Петербурга. «Их очень много, особенно на побережье. Облепляют все тело, как только попадаешь на пляж, и кусаются. Мы стараемся ездить отдыхать к морю вечером — и сразу в воду. Некоторые люди натягивают сетчатые шатры, обеспечивая себе спокойный отдых», — поделилась она.

«Это просто ужасно — их так много, просто миллионы, и они очень приставучие. Ты смахиваешь одну, а через минуту на тебе уже сидит пять таких. Чтобы пройти к морю, нужно бежать, иначе тебя облепят полностью. Мы еще и живем на берегу, в наш домик просто не зайти — все шторы красно-оранжевые, столько там насекомых», — добавила 24-летняя Валерия из Москвы.

Насекомых настолько много, что невозможно лежать даже на песке. Единственный способ спастись — спрятаться в воде, подытожила москвичка.

Между тем туристы не спешат покидать Анапу из-за нашествия насекомых, сообщил «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский.

«Людей в Анапе очень много — практически полный курорт, более 100 тыс. человек прибыли с начала июля, и уезжать из-за природных катаклизмов они не собираются. Ситуация с божьими коровками действительно неприятная. В городе особенного беспокойства они не вызывают — их там относительно немного. Но вот на открытых участках, на пляжах — достаточно. Они доставляют неудобства: садятся на лицо и тело», — сказал он.

По его словам, туристов не напугали и предыдущие природные катаклизмы — в частности, потопы, в результате которых погибли четыре человека.

«Если желание уехать все же возникнет, нужно в гостинице обратиться на ресепшн, уведомить о предварительном выезде. После чего получить справку об этом и спокойно вернуться домой. Затем человек пишет заявление в турфирму и возвращает остаток», — пояснил он.

Власти города ранее заявили, что чрезвычайной ситуации нет в связи с полчищами божьих коровок нет — это «обычная летняя история».

«Ничего страшного божья коровка для человека не представляет. Она охотится на тлей и защищает насаждения от этого вредителя. А то, что они создают беспокойство для отдыхающих, такое бывает. Раз в 10 лет у них бывают вспышки массового размножения. Ничего страшного, никого они не съедят. Это скоро кончится. Пройдет две недели, и этих божьих коровок не будет. Часть отложит яйца, часть умрет», — сообщил в свою очередь «Москве 24» доктор биологических наук Анатолий Захаров.

Его коллега-биолог Дмитрий Мусолин в беседе с «Пятым каналом» добавил: божьи коровки не контактируют с кровью человека, потому не представляют никакой угрозы.

«Если бедная божья коровка села на человека, и он пытается ее скинуть или убить, она, может быть, и укусит или выделит какие-то вещества, на которые будет аллергическая реакция. Но для человека эти насекомые полезны. Никакого вреда от них нет. Но если они попадают с виноградом в вино, конечно, это резко портит его качество», — заключил специалист.