Москвичей ждет неделя аномальной жары

Жара на большей территории европейской части России продлится еще неделю. Об этом в субботу, 10 июля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, температура воздуха в Москве ночами будет не ниже +16…+21, а днем — до +30…+35 градусов.

13, 15 и 16 июля в столице могут зафиксировать три тепловых рекорда подряд. Как отметил Тишковец, ожидается, что показатели 1936, 1951 и 2010 года (+32,4, +33,2 и +33,6 соответственно) будут превышены.

В следующие же выходные в Москве прогнозируются ливни и грозы.

«Крышку парникового котла все-таки сорвет, когда наконец-то прошумят первые существенные мозаичные ливни и грозы», — цитируют Тишковца РИА «Новости».

При этом кучево-дождевые облака во второй половине недели только немного освежат воздух — до +25…+30 к 18 июля. Действие блокирующего антициклона в общей сложности продлится две недели, добавил синоптик.

По статистике, такие антициклоны-долгожители встречаются очень редко — только в 1% случаев.

55-летний рекорд

В последней декаде июля вероятность осадков вырастет, дожди прогнозируются кратковременные.

Как отметил Тишковец, выпадет около половины положенной нормы, примерно 15-20 мм осадков.

«Июль 2021-го впишет себя в летопись как один из самых засушливых за последние 55 лет и может войти в пятерку или даже тройку рекордсменов», — указал он.

Затяжная жара

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал россиян готовиться к долгой затяжной жаре на европейской части страны.

«После 18 июля возможны разные сценарии: либо антициклон начнет разрушаться, либо так и останется над нами», — приводит его слова «Российская газета».

Вильфанд отметил, что такая жара приводит к пожароопасной ситуации, а в целом установившаяся погода является аномальной для наших широт. По его оценкам, она стала следствием глобального потепления.

«Оранжевое лето»

В эти выходные Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары. Предупреждение действует в столице до 19:00 воскресенья, 11 июля, по области - до 13:00 понедельника, 12 июля. «Оранжевый» уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

По прогнозу синоптиков, 11 июля воздух в столице прогреется до +31…+33 (по области – до +28…+33 градусов), преимущественно без осадков.

Синоптики ожидают, что повышенная температура будет в регионах Центрального и Южного федеральных округов.

Число аварий растет

Водителей Подмосковья призвали быть аккуратными на дорогах: в жаркую погоду растет число ДТП, предупреждает пресс-служба министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

Жаркая погода опасна солнечными и тепловыми ударами, число аварий увеличивается из-за невнимательности водителей: они теряют бдительность за рулем, превышают скоростной режим, указали в ведомстве.

Там добавили, что перед поездками лучше убедиться в исправности работы кондиционеров и аккумуляторов. В машину следует брать питьевую воду, но по возможности стоит отказаться от поездок в самые пиковые часы жары.

«Газета.Ru» предлагает читателям пройти опрос, чтобы выяснить, как жаркая погода в Центральной России могла сказаться на их здоровье и самочувствии.