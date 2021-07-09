«Ускоряет выздоровление»: врачи посоветовали заниматься сексом при COVID-19

Секс после вакцинации не может ухудшить состояние человека — наоборот поможет организму эффективнее справиться со стрессом, сообщил «Газете.Ru» врач-сексолог Андрей Лычагин.

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«Секс после введения вакцины не вызывает никаких побочных эффектов у людей любого возраста. К тому же сексуальная активность дает много удовлетворения и удовольствия. Страхи у людей уходят, так как секс «отключает» голову и создает разгрузку», — сказал медик.

Несмотря на это, с интенсивными нагрузками при сексе все же стоит повременить. Организм должен выделить больше энергии на выработку иммунитета, добавляет врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев.

«Не думаю, что необходимо принимать особые меры предосторожности в плане секса: речь идет о том, что несколько дней желательно повременить с сильными нагрузками. Секс бывает разный – если он не очень нагрузочный, то от него не нужно воздерживаться. А если вы в процессе за 20 минут теряете 3,5 кг, то стоит первые три дня после прививки переждать», — сообщил он «Газете.Ru».

По словам Лычагина, сама вакцина не влияет ни на либидо человека, ни на репродуктивную функцию. С проблемами в этих областях могут столкнуться лишь люди, тяжело перенесшие коронавирус.

«У некоторых пациентов, которые тяжело переболели инфекцией, отмечаются ухудшение эрекции и снижение либидо. Это связано с тем, что коронавирус действует на эндотелий сосудов. Я предполагаю, что в ближайшие годы мы будем ждать увеличения числа пациентов с эректильной дисфункцией после тяжело перенесенной коронавирусной инфекции», — отметил эксперт.

В период болезни пациенты также могут столкнуться с отсутствием сексуального влечения. Это связано с тем, что вирус вызывает общетоксическое действие и ослабляет организм.

«Если болезнь протекает в тяжелой форме или если организм тяжело переживает вакцинацию, то сексуальное влечение может временно ослабляться, и это естественно. При этом оно вернется на прежний уровень после выздоровления. А если человек нормально или хорошо себя чувствует, то и либидо чувствует себя так же», — сообщила «Газете.Ru» сексолог, кандидат психологических наук, ректор Московского Института Сексологии Настя Михеева.

По словам экспертов, при хорошем самочувствии занятие сексом может способствовать выздоровлению от коронавируса. Связано это с тем, что в момент полового контакта организм выделяет окситоцин, дофамин и серотонин, которые полезны для иммунитета.

«Сексом, как и жизнью, стоит заниматься вдумчиво и осознанно. Секс в комфортных форме, режиме активности, тайминге и дозировке не приносит вреда — наоборот, через биохимию радости и удовольствия он улучшает настроение и самочувствие и ускоряет выздоровление», — заключила Михеева.

Отметим, что сегодня министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин опроверг слова своего заместителя.

«Уважаемые граждане, вы ж понимаете, что это прозвучало от молодого сильного отца двух детей, который все воспринимает усиленно со своих позиций. Мы все понимаем, когда что-то много и избыток чего-то, то это всегда вредно в любом времени и так далее. Но в этом случае надо иметь разум и не переусердствовать как и в любом деле, тогда все можно. Я думаю, что я сниму ограничения по его высказыванию в этом направлении со словами — «можно, но осторожно»», — заявил чиновник