«Потерял человеческий облик»: депутат Госдумы попался на пьяной езде в Перми

В Перми сотрудники ДПС в четверг, 8 июля, задержали депутата Госдумы Алексея Бурнашова, представляющего фракцию «Единая Россия». В Telegram-канале регионального отделения партии сообщили, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии.

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Как передает портал «Новости Перми», Бурнашова задержали из-за нарушения правил дорожного движения, когда он ехал на своем «Мерседесе». При общении с ним сотрудники ГИБДД предложили пройти народному избраннику алкотест. Он отказался от медосвидетельствования и набросился на одного из представителей дорожно-патрульной службы, утверждает издание.

В свою очередь, портал Properm.ru опубликовал кадры с места задержания. На них видно, что депутата ведут в наручниках к машине ДПС.

В краевом управлении МВД ситуацию пока не комментируют. Проверку проводит СК.

По данным «Ъ-Прикамье», Бурнашова уже опросили в рамках доследственной проверки. Как известно, уголовное дело в отношении действующего депутата Госдумы можно возбудить только с согласия его коллег в нижней палате парламента.

Проиграл праймериз

Алексею Бурнашову 48 лет. Он был избран в Госдуму по одномандатному округу №59 в 2016 году. Является членом фракции «Единая Россия», входит в комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

В 2021 году Бурнашов снова участвовал в предварительном голосовании партии, но уступил краевому парламентарию Роману Водянову. После этого Бурнашов заявил, что намерен продолжить борьбу за мандат Госдумы и участвовать в предстоящих в сентябре выборах.

Реакция партии

Бурнашов не был членом «Единой России», поэтому к нему нельзя применять меры партийного взыскания, отмечается в Telegram-канале ЕР.

Когда его остановили, Бурнашов, «потеряв человеческий облик, вел себя агрессивно, оскорблял полицейских и, по некоторым сведениям, ударил одного из них», говорится в сообщении.

Как отметил замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко, разбирательство этого инцидента должно быть беспристрастным, а наказание — по всей строгости закона.

«Своими действиями Бурнашов позорит высокое звание народного избранника. Таким не место в Думе. И тем более, у таких не может быть мандата депутата», — заявил Ревенко.

В реготделении партии также раскритиковали поведение депутата, назвав его неприемлемым.

«В то время, как одни работают волонтерами и помогают людям, другие ведут себя недостойно, пороча себя и честь депутатского мандата», — указал секретарь отделения Вячеслав Григорьев.

В среднем по России рейтинг «Единой России» по состоянию на начало июля оценивался в 28,7% — такие данные приводит ВЦИОМ. По итогам июньского опроса Фонда «Общественное мнение», уровень поддержки партии в стране составил 29%.