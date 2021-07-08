Вылечить и расселить бездомных: в Госдуме и Совфеде оценили поручение Голиковой

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минтруду и МВД уточнить понятие «гражданин без определенного места жительства». Как пояснили «Газете.Ru» в Госдуме и Совфеде, к этой категории можно отнести тех россиян, которые ведут асоциальный образ жизни, бродяжничают, занимаются противоправными действиями и живут в антисанитарных условиях.

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«Так называемые бомжи — это лица без определенного места жительства, но, как показывает практика, у ряда граждан, которые относятся к этой категории, есть — где-нибудь далеко — в какой-нибудь деревне, полуразрушенный дом и даже регистрация», — сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Под словом бомж можно подразумевать разное: человек, у которого есть паспорт, регистрация, но который ночует на улице — таких часто называют именно бомжами, но они таковыми не являются.

Скорее всего речь идет о тех лицах, у которых нет определенного места жительства. Они по разным причинам могли оказаться на улице, и вопрос только в том, как в том или ином субъекте ведется работа и как оказывается помощь таким гражданам, поскольку они являются соцкатегорией», — добавила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Этой категорией граждан сегодня день занимаются в основном общественные организации. Часть функций есть у Минтруда, Минздрава и МВД, однако полноценной госпрограммы депутат Нилов не наблюдает.

«Многие общественники организуют свою работу так, чтобы такие граждане трудились, зарабатывали, жили — часть средств они отдают в приют и за счет них функционирует эта организация и часть лиц, которые уже не могут трудиться. При этом они сталкиваются с проблемами: не могут получить документы, услуги из-за отсутствия прописки, заплатить госпошлину и прочее», — пояснил он.

К тому же такие люди зачастую страдают множеством заболеваний. «Целым букетом — не только вирусными, но также и наркологического характера», — уточнила сенатор Святенко.

При этом проблем с предоставлением им медпомощи возникнуть не должно — таких граждан могут прописать временно и сделать им полис ОМС, так они получат доступ к услугам.

Однако предоставить жилье каждому бездомному нереально, считает Нилов, ведь в России и так огромные очереди на получение жилья среди других соцкатегорий граждан.

«Ряд озвученных мер я всячески поддерживаю, но, что касается жилищного вопроса, то при уровне существующего финансирования я пока слабо представляю, как это реализовать. У нас очень большая очередь на получение жилья ветеранам боевых действий, инвалидам, сиротам. Оценить, сколько все это будет стоить, невозможно.

Здесь нужно комплексно подходить и расставлять приоритеты. И даже если выдавать жилье по социальному найму, то оно должно окупаться за счет того, что эти граждане будут работать и оплачивать его, а не просто жить, как иждивенцы», — рассуждает он.

Между тем основатель и директор центра помощи бездомным людям и людям в трудной ситуации «Дом друзей» Лана Журкина предложила расселять бездомных в общежития под наблюдением.

«Хорошо бы это жилье делать по типу общежития, с комендантами и администраторами, возможно, соцработниками. Да, у тебя есть своя комната, но ты постоянно находишься под наблюдением. Нельзя их оставлять без присмотра какое-то время, пока человек социально не возродится», — сказала она «Газете.Ru». Связано это с тем, что бездомные люди могут превратить жилье «в притон».

Вместе с тем Ярослав Нилов добавил, что облегчить жизнь бездомным также можно с помощью освобождения их от уплаты госпошлины за получение документов и корректировки определенных законодательных барьеров.