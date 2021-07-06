«Туристы были в панике»: как кубанские отельеры справлялись с наводнением

Дом отдыха Ирины находится в Анапе. В отеле есть мансардные номера, окна которых выходят на крышу. Перед ливнем 5 июля один из постояльцев таких комнат вышел на прогулку, оставив окно открытым. Когда он вернулся, понял, что находиться в номере невозможно.

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«Комнату залило полностью: вода в некоторых местах была по щиколотку. Мелкие предметы плавали, большинство вещей промокло насквозь. В комнату было невозможно зайти, не промочив ноги», — рассказала Ирина.

Сначала турист сам пытался исправить ситуацию – начал убирать воду из комнаты банными полотенцами и постельным бельем. Спустя некоторое время он решил обратиться за помощью к администрации отеля.

«Когда мы вошли в номер, сразу стало понятно, что молодого человека необходимо переселять – в комнате не было сухого места. И это при том, что сейчас высокий сезон, и свободных номеров у меня нет», — вспоминает собеседница «Газеты.Ru».

Чтобы решить проблему, Ирина начала обзванивать своих знакомых, которые тоже владеют отелями или сдают жилье в аренду. Мест не было практически нигде, оставались либо слишком дорогие номера, либо варианты далеко от города.

«По счастливой случайности оказалось, что у моей двоюродной сестры в частном секторе выехали туристы на день раньше и освободили комнату. Я решила договориться и поселить своего постояльца к ней до того момента, как высохнет вода и номер уберут», — рассказала Ирина.

Жители и администрация мини-отеля в туапсинском поселке Лермонтово 5 июля также пострадали во время наводнения. Добраться до поселка можно из Туапсе — по прямой трассе, которую в момент наводнения заблокировали потоки воды. По словам владельца, из-за этого туристы из Туапсе не могли попасть в отель.

«Мы даже не сразу поняли масштаб проблемы! Думали, что немного подтопило. Но нам сразу поступило несколько звонков от наших жителей: туристы были в панике и не понимали, что им делать. Нужно было действовать быстро», — вспоминает Дмитрий, один из владельцев.

По его словам, было очевидно, что необходимо искать дополнительные варианты проживания для туристов.

«У меня только один знакомый в Туапсе, который содержит дом отдыха – я позвонил ему сразу. Но у него оставался только люксовый номер, остальные были заняты. Слава богу, у нас приехало только две семьи в этот период – мы договорились, что их поселят в этой гостинице», — рассказал Дмитрий.

Игорь, владелец отеля в районе Сочи, также столкнулся с подобной проблемой. Постояльцы, которые прилетели в Адлер, не могли добраться до гостиницы на автомобилях.

«Мы решили эту проблему оперативно — попросили наших гостей пересесть на электричку и доехать до ближайшей станции к нашему отелю. Оттуда мы организовали трансфер», — поделился Игорь.

Между тем непогода в Краснодарском крае убавила интерес туристов к объектам размещения в регионе, сообщил «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский.

«5 июля мы наблюдали спад интенсивности бронирований. Погода вызвала беспокойство у туристов, и они решили переждать, пока стихия успокоится. Мы ожидаем, что ситуация с бронированиями стабилизируется в ближайшее время», — пояснил он.

Эксперт полагает, что Краснодарский край оперативно справится с последствиями непогоды.

«Отели и другие предприятия в Краснодарском крае уже научились справляться со стихией и быстро ликвидировать ее последствия. Например, в 2018 году в Сочи было гораздо хуже – и с этим отели справились довольно быстро. Но, конечно, сейчас придется восстанавливать пляжи и расчищать мусор, принесенный водой», — заключил Уманский.