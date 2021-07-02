Когда в Россию вернутся корпоративы и праздники с коллегами

«На пандемию накладываются санкции»

Лишь у каждой шестой (16%) компании в этом году планируются летние корпоративы. Об этом свидетельствуют данные опроса hh.ru, который поступил в «Газету.Ru».

«Ситуация проста, у многих организаций из-за пандемии упали доходы. И корпоративы, проводившиеся за счет работодателя, сократились»,

— пояснил зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. Наиболее сложно дела обстоят в сфере услуг, добавил он.

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Восстановление экономики зависит о многих факторов, отметил первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Владимир Гутенев.

«Если связывать вопрос с пандемией, то его нужно адресовать инфекционистам. Но, как мне кажется, мы будем входить на плато в течение июля, август — стабилизация, плавное снижение — это сентябрь и октябрь. Я надеюсь, что к ноябрю мы вернемся к гражданской ситуации, не мобилизационной», — сказал он.

Для бизнеса новые ограничения — это второе сложное испытание за короткий срок, при том его ресурсы и резервы уже исчерпаны, заявил депутат.

«Но, я думаю, мы пойдем по эмиссионному пути. Необходимо менее жестко проводить денежно-кредитную политику и больше помогать реальному сектору. Причем не отсрочками тех или иных налогов, а конкретными вливаниями в экономику и сверхдешевыми кредитами, которые бы направлялись в реальный сектор», — уточнил Гутенев.

На пандемийные проблемы, по его словам, накладываются санкционные, конъюнктурные и прочие обстоятельства.



«Но общий отскок большинства экономик и увеличившийся спрос, в том числе на энергоресурсы, будет формировать позитивный для нас повышающий тренд, что будет способствовать притоку в бюджет средств, которые можно будет направлять на инфраструктурные проекты и на стимулирование низкомаржинальных секторов экономики», — сообщил парламентарий.

К концу года, несмотря на жесткие результаты, связанные с пандемией, общий рост экономики сохранится при разумной финансово-экономической политике, прогнозирует он.

«Новогодние корпоративы будут обширнее»

Если бы не новые ограничения, спрос на рынке труда уже вышел бы на доковидный уровень, заявил «Газете.Ru» основатель сервиса для поиска работы SuperJob Алексей Захаров.

«Мы долго жили в режиме ограничений, и накопился значительный отложенный спрос. Работодатели в первую волну пандемии сокращали штат или не нанимали новых сотрудников, поэтому теперь они активны», — сказал он.

Кроме того, добавил Захаров, в первую волну бизнес быстро сворачивался из-за неизвестности, а теперь, когда предприниматели адаптировались, они не спешат закрывать компании или приостанавливать работу.

«Новогодние корпоративы будут обширнее, чем летние. Если, конечно, все привьются», — считает эксперт.

То, что корпоративы сейчас проводятся реже, не означает, что их нет вовсе, отметил Шершуков.

«Формат праздника внутри организации был еще при Советском Союзе. Причем за это не всегда платит работодатель, некоторые скидываются и сами», — объяснил он.

Идеальный праздник

Платформа hh.ru также выяснила, что большинство (38%) тех компаний, которые корпоратив летом все же проведут, выбрали формат на природе: в походе или в парке на пикнике.

«Еще 37% выбрали базу отдыха или загородный отель. Среди прочих мест чаще всего рассматриваются речные прогулки на корабле, яхте, теплоходе», — говорится в исследовании.

Для двух третей (65%) сотрудников наиболее важным фактором хорошего отдыха с коллегами является разнообразная еда и вкусные напитки. Также работники (61%) хотят, чтобы мероприятие проходило на свежем воздухе.

«Будут ли алкогольные напитки или нет, не важно. Так ответило большинство респондентов (61%). Отсутствие руководства компании также не играет роли для сотрудников (59%)», — сообщили в hh.ru.

Если на кооператив пригласят известного музыканта, то для большей части сотрудников (67%) не имеет значения, кого именно. Но если выбирать из представителей российской сцены, тройку лидеров составляют группа Би-2 (22%), Руки Вверх (18%) и Little big (15%).