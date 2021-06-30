Повторная вакцинация — любым препаратом: новые рекомендации Минздрава

За минувшие 24 часа в России обновился максимальный суточный показатель смертности среди пациентов с COVID-19 – скончались 669 человек. Об этом сообщает оперштаб.

В Москве умерли 117 человек, еще 121 пациент скончался за предыдущие сутки. В Петербурге – 119 и 111 человек. В Нижегородской области два дня подряд смертность составляет 27 человек.

В минувшие сутки, по данным оперштаба, от коронавирусной инфекции и сопряженных с ней заболеваний скончались 652 человека.

Реклама

Всего с начала пандемии коронавируса в России от него умерло 135 214 человек. Заболело 5,5 млн человек, более пяти миллионов выздоровели.

Минздрав рекомендует

Министерство здравоохранения РФ утвердило временные рекомендации о порядке вакцинации от коронавируса. Они направлены в регионы. Достигнув коллективного иммунитета, гражданам необходимо будет прививаться ежегодно. Для иммунизации анализ на антитела сдавать не нужно – важен график. Делать прививку можно любой зарегистрированной в России вакциной.

Повторная вакцинация другим препаратом возможна, если при первой прививке были серьезные «нежелательные явления».

«Вакцинацию переболевших и повторную вакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата», — говорится также в сообщении министерства.

Внутренние границы

Регионы РФ на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки вводят новые ограничения. В Ямало-Ненецкий автономный округ туристы из других областей не смогут попасть без ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о полной вакцинации с QR-кодом.

Мера касается лишь граждан без прописки в ЯНАО. Требование не распространяется на несовершеннолетних.

Если приехавший в регион гражданин не будет иметь с собой нужных документов, на него составят протокол об административном правонарушении. Власти ЯНАО отмечают большой подъем заболеваемости, особо сложные очаги COVID-19 фиксируются в вахтовых поселках.

В других регионах также вводят ограничения из-за коронавируса. В Иркутской области временно запретили проведение корпоративов и банкеты, введен комендантский час для кафе и ресторанов – они должны закрываться в 23:00. Запрещены групповые занятия спортом, но это ограничение не распространяется на привитых или переболевших граждан.

Курорты Краснодарского края с 1 июля будут пускать гостей только с прививкой от коронавируса или ПЦР-тестом, с 1 августа — только привитых. Продажи туров на черноморские курорты после этого упали в несколько раз. В июле-августе регион потеряет от 40 млрд до 55 млрд руб. из-за ограничений, введенных для туристов, считают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Чувашия ввела бесковидные зоны в ресторанах и кафе с 1 июля. «Лица, не достигшие возраста 18 лет, на такие объекты будут допускаться в сопровождении родителей..., предъявивших справку о вакцинации или отрицательный ПЦР тест и документ, удостоверяющий личность», — заявили в пресс-службе администрации республики.

При этом covid-free ресторанам Чувашии разрешается работать по ночам, но нужно соблюдать ряд условий: расставлять столы на расстоянии полутора метров друг от друга, за один столик сажать не более четырех гостей, заполняемость заведений должна составлять не более 75%.

Вирус мутирует

Директор Научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 29 июня выступил на круглом столе по вакцинации от коронавируса и рассказал о мутациях и росте летальности COVID-19.

«В определенном проценте случаев, который по всей видимости будет постоянно увеличиваться, этот процент тяжелых летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%. Поэтому вакцинация совершенно необходима как профилактическое средство от этого заболевания», — рассказал он.

По словам Гинцбурга, вакцинация необходима для погашения эпидемического процесса и выработки коллективного иммунитета. Он заявил, что за два-четыре месяца нужно привить большинство населения России – около 70%.

«Тогда мы будем защищены от этого возбудителя, и те неудобства, связанные с ограничениями, с ношением масок и перчаток, с невозможностью посещения массовых мероприятий и прочее, останутся, я надеюсь, в прошлом», — отметил ученый. По его словам, установить контроль над эпидемией удастся лишь к середине осени – по оптимистичным прогнозам.