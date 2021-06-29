Ускользнуть от иммунной системы: штамм «дельта плюс» уже в России

Новая опасная мутация вируса SARS-CoV-2 – «дельта плюс» (вариант B.1.617.2.1 или AY.1) не обошла стороной и Россию, но болезнь у пациентки протекала в легкой форме, об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании правительственного координационного совета по борьбе с COVID-19.

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«Здесь все закончилось благополучно. Но хотела бы обратить внимание на то, что очень важно сегодня проводить массовую иммунизацию», — указала главный санитарный врач России.

Новый вариант был зарегистрирован пока только в 11 странах: в Великобритании, Турции, Канаде, Индии, Японии, Непале, Польше, Португалии, России, Швейцарии и США (общим количеством чуть более 200 случаев заболевание и одной смертью – в индийском штате Мадхья-Прадеш).

Об обнаружении первого в России случая «дельта плюс» писала «Фонтанка» 25 июня со ссылкой на замдиректора ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» по научной работе Дарью Даниленко.

«Случай единственный и, скорее всего завозной. Также штамм «дельта-плюс» зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран», — рассказала Даниленко.

Она также напомнила, что в Индии было выявлено чуть больше 40 случаев нового штамма — и на фоне общего уровня заболеваемости в этой стране показатель выглядит незначительным, а степень его опасности пока не изучена.

«Да, мы знаем, что у него появилась мутация в 417-м положении S-белка. Но такая мутация есть в бразильском варианте и в варианте из ЮАР. А по клинической картине у пациентов, у которых зафиксирован именно вариант «дельта-плюс», пока нет оснований утверждать, что он является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы», — детализировала специалист.

Стоит отметить, что все варианты CoViD-19 несут кластеры мутаций.

У «дельта-плюс» есть дополнительная мутация под названием K417N, которая отличает его от обычного варианта «дельта», обнаруженного в Индии в феврале нынешнего года. Эта мутация влияет на ту часть вируса, которая прикрепляется к инфицированным им клеткам.

Мутация K417N не совсем нова — она «возникла независимо в нескольких вирусных линиях», — считает Франсуа Баллу, директор Института генетики Университетского колледжа Лондона (UCL).

По словам эксперта, мутация была замечена в штамме, обнаруженном в Катаре в марте прошлого года, а также в «бета-варианте», который был впервые выявлен в Южной Африке прошлой осенью.

«Мутация может способствовать ускользанию вируса от иммунной системы, хотя ее влияние на трансмиссивность неоднозначно», — добавил он.

Шахид Джамиль, директор школы биологических наук Триведи при университете Ашока, предполагает, что мутация позволяет вирусу «уклоняться от коктейля терапевтических моноклональных антител, которые используются для лечения людей».

Все вирусы постоянно мутируют. Некоторые из этих изменений улучшают способность вирусов заражать клетки или улучшать репликацию, в то время как другие оказывают незначительное влияние или даже вредны для вируса. На сегодняшний день во всем мире секвенировано около 160 штаммов CoViD-19.

Мария Ван Керхове, технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по CoViD-19, сообщила, что ее команда «изучает все мутации и их значение с точки зрения контагиозности и тяжести протекания заболевания. Отдельным направлением идет анализ всех мутаций коронавируса нового типа на предмет достаточности применяемых в их отношении медицинских контрмер.

Между тем, обычный вариант «дельта», также известный как штамм B.1.617.2, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), передается на 40–60% легче, чем предыдущие мутации.

«Я знаю, что во всем мире в настоящее время существует много опасений по поводу варианта «дельта», и ВОЗ тоже этим обеспокоена», — признается Тедрос Аданом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ.