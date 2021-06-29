Штамм мутирует, смертность растет: Гинцбург о коронавирусе

Директор Научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил на круглом столе по вакцинации от коронавируса и рассказал о мутациях и росте летальности COVID-19. Его слова передают РИА «Новости».

«В определенном проценте случаев, который по всей видимости будет постоянно увеличиваться, этот процент тяжелых летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%. Поэтому вакцинация совершенно необходима как профилактическое средство от этого заболевания», — рассказал он.

По словам Гинцбурга, вакцинация необходима для погашения эпидемического процесса и выработки коллективного иммунитета. Он заявил, что за два-четыре месяца нужно привить большинство населения России – около 70%.

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«Тогда мы будем защищены от этого возбудителя, и те неудобства, связанные с ограничениями, с ношением масок и перчаток, с невозможностью посещения массовых мероприятий и прочее, останутся, я надеюсь, в прошлом», — отметил ученый. По его словам, установить контроль над эпидемией удастся лишь к середине осени – по оптимистичным прогнозам.

Гинцбург также заявил, что индийский штамм коронавируса гораздо опаснее своего «прародителя» из Китая. Эффективность вакцины «Спутник V», по его словам, в отношении штамма «дельта» ниже в 2,6 раза, чем против уханьского варианта коронавируса.

Мутировать коронавирус не перестает, поэтому прививаться нужно не реже одного раза в шесть месяцев, добавил он. Даже в легкой форме COVID-19 таит в себе серьезные опасности для человека. Ученые неоднократно отмечали, что вакцинация практически полностью нейтрализует опасность смертельного исхода в случае заболевания. Если привитый человек заражается (что маловероятно), то чаще всего переносит инфекцию в легкой форме.

Сейчас в России привито недостаточное количество людей, из-за чего складываются идеальные условия для эволюции коронавируса. Об этом заявил замглавы НИЦ им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

«У нас есть огромная буферная зона для эволюции вирусов, где могут отбираться варианты, которые перекидываются на тех немногих вакцинированных и создают идеальные условия для эволюции вирусов», — отметил он.

Президент РАН Александр Сергеев в свою очередь заявил, что вакцинация никак не навредит здоровью человека.

«Президиум Российской академии наук заявляет: утверждения о том, что прививка может нанести какой-либо вред здоровью человека, рассуждения об «отдаленных последствиях вакцинации» не имеют научного обоснования», — подчеркнул он.

Перенесенный COVID-19, по его словам, напротив – может зачастую привести к очень значительным осложнениям. От лица президиума РАН Сергеев призвал россиян не тянуть с вакцинацией и привиться в ближайший месяц.

«С точки зрения науки, это наиболее адекватный ответ на вызов пандемии. Только так мы сможем вернуться к нормальной жизни», — добавил он.

Динамика вакцинации в стране остается на низком уровне, признают в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство страны отказалось от планов привить 60% населения к концу лета.

«Очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим, что только на этой неделе более и менее стало расти количество желающих вакцинироваться. До этого у нас вакцинация была на низком уровне, несмотря на то, что все возможности государством были созданы», — сказал он. Песков добавил, что «слава богу», прививаться стало все больше граждан, это поведение он назвал «сознательным».

За минувшие сутки в России выявили 20,6 тыс. новых случаев коронавируса. Бессимптомных носителей – лишь 12,2%, это почти в два раза меньше, чем год назад. Скончались за сутки 652 человека, полностью выздоровели – 14 697 человек. Москва остается лидером по приросту заболевших, в столице выявлено 6209 новых случаев. В Подмосковье – 2453, в Санкт-Петербурге – 1374 новых случая. Меньше всего новых заболевших — на Чукотке, 5 случаев за сутки. Там же, к слову, больше всего относительное число привитых в России — более 25% жителей региона вакцинировались.