«Просто идем и делаем укол»: безопасно ли повторно вакцинироваться от COVID-19

Делать прививку от коронавируса необходимо каждые полгода вне зависимости от уровня антител, заявил в ходе круглого стола в пресс-центре МИА «Россия сегодня» замдиректора по научной работе ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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«В период пандемии каждые полгода вне зависимости от уровня антительного ответа мы должны вакцинироваться», — отметил он

Это связано с тем, что пока неизвестно, какой уровень антител требуется, чтобы гарантированно не заболеть, пояснила «Газете.Ru» иммунолог Мария Польнер.

«Настоящие рекомендации говорят нам о необходимости ревакцинироваться раз в шесть месяцев. Все международные рекомендации говорят о том, что нецелесообразно сдавать антитела как перед, так и после вакцинации. Это удорожает лечение, повышает уровень тревожности и не дает ответ на вопрос, надо ли вакцинироваться или нет, достаточно ли антител, чтобы не заболеть», — сказала специалист.

«Коронавирус похож на грипп или герпес. То есть при вакцинации вырабатывается определенный уровень антител, который рано или поздно может снизиться. При ежегодном прививании от гриппа мы не смотрим антитела, а просто идем и делаем укол», — добавила иммунолог Ольга Гришкова.

При этом если титр антител к моменту ревакцинации окажется высоким, тяжелых побочных эффектов ждать не стоит — только традиционные поствакцинальные явления: боль в месте инъекции, озноб, повышение температуры и боль в мышцах.

«Ничего плохого не будет, ни про какие цитокиновые штормы и обострение аутоиммунных процессов речи не идет. Настоящее данные говорят, что вакцинироваться можно с любым титром антител», — уточняет Польнер.

При первичной вакцинации — в случае, если человек не болел коронавирусом — иммунной системе нужно некоторое время, чтобы «познакомиться» с вирусом. Только после этого начинается выработка специфических антител.

«Иммунная система должна понять, как реагировать на новый агент, сформировать клетки памяти, чтобы при повторном попадании реагировать быстрее. При первичном контакте вырабатывается небольшое количество антител, они достаточно слабые, не защищают активно и быстро разрушаются», — говорит медик.

При каждой повторной вакцинации или контакте с вирусом клетки памяти освежаются — быстро вырабатывается большое количество качественных антител, обладающих защитными функциями.

«К сожалению, длительность защиты антител от инфекции не всегда бывает продолжительной и во многом зависит от патогена. В случае с коронавирусной инфекцией отмечено значительное снижение антител через шесть-восемь месяцев от максимальных значений, поэтому появилась рекомендация «напоминать» иммунной системе об инфекции», — отмечает иммунолог.

По словам Польнер, рекомендация относится ко всем группам пациентов, которые уже вакцинировались, а особенно к тем, кто контактирует с большим числом людей: медработникам, работникам торговли, учителям, а также людям с хроническими заболеваниями.

Исключение — люди с аутоиммунными заболеваниями, связанными с нарушением функционирования иммунной системы человека. В таком случае она начинает воспринимать собственные ткани как чужеродные и повреждать их.

«При вакцинации мы условно «заражаем» себя этой инфекцией. Организм подвергается неоднократной борьбе с инфекцией, что его изнашивает, затрачивает его ресурсы.

Поэтому людей с аутоиммунными заболеваниями я вообще не стала бы трогать, так как их организм «воюет» против себя, а тут еще надо «воевать» с инфекцией, в тебя введенной», — отмечает иммунолог Гришкова.

Ранее Минздрав РФ выработал рекомендации по повторной вакцинации от коронавируса: в период подъема заболеваемости ее нужно делать раз в полгода, в спокойное время — раз в год.

Привиться повторно можно препаратом «Спутник-Лайт» либо одним из первых компонентов любой разработанной вакцины.