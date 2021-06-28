Минцифре предложили пускать детей в соцсети только с согласия родителей

«Усилить родительский контроль»

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец обратилась к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением запретить несовершеннолетним заводить аккаунты в соцсетях без согласия родителей. Детям же до 14 лет вовсе нельзя будет зарегистрировать собственную страницу.

«Это позволит усилить родительский контроль и ответственность», — пишет Волынец в своем письме Шадаеву.

Такая практика уже используется в других странах, подчеркивает она. В 2016 году депутаты Европейского парламента приняли окончательный вариант закона о защите данных, одним из положений которого стал запрет на регистрацию в соцсетях аккаунтов пользователей младше 16 лет без предварительного согласия родителей или опекунов.

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«Запрет, установивший минимальный возраст для открытия аккаунта в соцсетях – 13 лет, был законодательно введен в США в 1998 году», — добавила Волынец.

Омбудсмен также обратила внимание на подвижки в сторону принятия такого решения на высшем уровне. В частности, после стрельбы в казанской школе председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости обсуждения ухода от анонимности в интернете.

«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», — писал спикер ГД в своем Telegram-канале.

«Найдутся лазейки»

Запрещать подросткам регистрироваться в соцсетях не нужно, считает руководитель отдела продвижения продуктов IT-компании «Код Безопасности» Павел Коростелев. Они сейчас и так умело обходят возрастные ограничения, просто указывая нужную дату рождения. А с ужесточением запретов подростки довольно быстро найдут способ от них избавиться — будут подделывать или покупать копии паспортов, например.

«Норма регистрироваться в соцсетях с родительского разрешения более претворяемая в жизнь. К тому же, родители будут знать, в каких соцсетях уже зарегистрирован ребенок», — отметил он.

По словам эксперта, в интернете дети могут столкнуться как с полезной̆ информацией, так и с вредной. Кроме того, глобальной паутиной пользуются самые разные люди, часть из которых несут прямую угрозу.

«Злоумышленники могут использовать ребенка в своих интересах, так как юный пользователь считается недееспособными и часто не подлежит уголовному преследованию», — пояснил Коростелев.

К тому же, дети не знают основ кибергигиены и переходят по любым ссылкам, а за ними могут скрываться фишинговые сайты и вирусы, добавил он. Иногда родителей̆ атакуют именно через устройства детей, так как они наименее защищены.

«Сейчас не то что государство, но и отдельные сервисы задумались о защите детей. Например, Instagram создает версию сервиса для детей младше 13 лет. Она будет отличаться функцией родительского контроля, которая ранее была реализована в Messenger Kids от Facebook. По сути, родители смогут увидеть, какой контент просматривает и публикует ребенок», — отметил специалист.

Нет никакой необходимости ограничивать использование соцсетей подростками, заявил заместитель председателя коллегии адвокатов «Корчаго и Партнеры» Тимур Баязитов.

«Действительно, есть мнение, что детям от 14 до 18 лет необходимо ограничить доступ к соцсетям, а детям до 14 лет вообще запретить пользоваться соцсетями. Оно основано на реальных уголовных делах в отношении злоумышленников из соцсетей, которые втягивают несовершеннолетних во всякие незаконные дела, сподвигая на совершение преступлений. Но с моей точки зрения, нет никакой необходимости ограничивать детей в пользовании соцсетями», — сказал он.

По мнению юриста, подростки все-равно найдут лазейку и будут пользоваться соцсетями – купив чужой аккаунт в интернете, например. Главную проблему он видит в отсутствии качественной молодежной политики – если бы дети не были предоставлены сами себе, то не проводили бы столько времени в интернете.

«Нужна цифровая грамотность»

Запрет – не есть решение проблемы и с точки зрения психологии, уверен доктор психологических и кандидат медицинских наук Марк Сандомирский, ведь «запретный плод сладок».

«К тому же, нынешнее поколение детей и подростков – совершенно особое поколение, психологи и социологи называют их хоумлэндэрами. У них другие привычки, другое поведение. Например, они вместо авторитета родителей в решении вопросов опираются на авторитет интернета. То есть для современного подростка мобильный телефон более важный советчик в приятии важных решений, чем собственные родители», — объяснил он.

Принятие запретов на регистрацию в соцсетях может усугубить психологический разрыв между детьми и родителями, прогнозирует эксперт.

Родителям стоит чаще общаться с сыновьями и дочерьми – чем выше уровень доверия в семье, тем менее вероятны проблемы, связанные с интернетом, посоветовал Сандомирский. Чтобы обезопасить детей от кибермошенничества и буллинга в сети, нужно также повышать их цифровую грамотность, считает он.

Сейчас Минпросвещения и Минцифры создают межведомственную рабочую группу по выработке курса цифровой грамотности. Он предназначен для того, чтобы научить безопасности в интернете, сообщил «Газете.Ru» председатель Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Что касается таких жестких шагов, как разрешать регистрацию с согласия родителей, я боюсь, что чисто технически это сделать не получится, потому что не происходит верификация пользователей. Следовательно, социальная сеть не будет видеть, кто регистрируется. А если ввести регистрацию по паспортам, я не сильно уверен, что подавляющее большинство людей в интернете с этим согласятся», — сказал он.