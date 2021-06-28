Метро встало, машины затопило: последствия шторма в Москве

На Москву и Подмосковье обрушилась сильная гроза, ливень и ветер привели к перебоям в работе метрополитена, проблемам на трамвайных маршрутах и «бордовым» пробкам.

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Было остановлено движение поездов на участках Калужско-Рижской (оранжевой) и Филевской (голубой) линий метро, об этом сообщили в Дептрансе.

На север от станции «Новоясеневская» поезда идут с увеличенными временными интервалами. Движение поездов от «Теплого стана» до «Новоясеневской» остановилось из-за подтоплений.

Вода поступает на станцию «Ясенево», заливая вестибюль и платформу. «Все пассажиры из поездов вышли на станциях, в тоннелях остановленных поездов с пассажирами нет», — отметили в ведомстве.

Временно также остановили движение поездов между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская», не ходят поезда по наземному участку между «Кунцевской» и «Киевской».

Затопило дороги

Вода также стала причиной ограничения движения автомобилей на Дмитровском шоссе и Страстном бульваре (вскоре там восстановили движение). Были перерывы в движении на Третьем кольце, однако сейчас трафик на ТТК под Лефортовским мостом восстановлен. При съезде с ТТК на Шмитовский проезд — вода, но сейчас движение восстановлено (15:16 мск). Подтопления наблюдаются на 77-м км МКАД и улице Максимова.

«Скорости движения сильно снижены, дорожная ситуация оценивается уже в 7 баллов. Просим по возможности воздержаться от поездок по городу. Также мы просим вас быть внимательными, не парковаться и не стоять под деревьями и шаткими конструкциями», — заявили в Дептрансе.

Перекрыто движение машин на улице Правды – там ветер сорвал кровлю с крыши здания в районе комплекса телерадиокомпании ВГТРК. Затоплен также первый этаж телецентра в Останкино.

Вода также затопила улицу Барклая – там даже утонула машина такси. В некоторых районах города залило подземные переходы.

Трамваи задерживаются

Ливень подтопил часть трамвайных путей в Москве, задержки наблюдаются в разных районах города. В частности, по состоянию на 14:47 мск задерживаются трамваи на Волочаевской улице, Загородном шоссе, на Живописной улице в районе проспекта Маршала Жукова и в Костомаровском переулке. На Авиационной улице дерево наклонилось на контактную сеть, там движение трамваев также пока временно приостановлено, заявили в Дептрансе.

Упал кран

В Московской области в Раменском районе из-за сильного ветра рухнул строительный кран возле жилого комплекса «Новые Островцы». Сооружение рухнуло прямо на проезжую часть перед пассажирским автобусом, оборвав линии электропередач.

В Щелково в трансформаторную подстанцию ударила молния, вызвав сильный пожар. Там же сорвало крышу торгового центра. В Новокосине с крыши строящегося здания унесло строительные материалы – судя по видео очевидцев, сложенные там металлические пластины.

Вполне вероятно, что удар стихии был не последним за сегодня. «С 13.00 часов с сохранением до конца суток 28 июня в отдельных районах города Москвы ожидаются ливни с грозой и градом, шквалистое усиление ветра до 23 м/с», — заявили в Главном управлении МЧС по Москве.

Что ждет москвичей

«Москва сегодня окажется в самом центре волнового и очень активного циклона. По моим оценкам, местами в Москве и по области может выпасть до 35-50 мм осадков, что составляет почти 70% месячной нормы», — заявил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Шквалистый ветер 28 июня может достигать 15-20 м/с, а местами и 21-26 м/с, в некоторых районах может выпасть град диаметром до 3-6 см.