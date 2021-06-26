Какие изменения произошли в приемной кампании 2021 года

Приемная кампания в этом году претерпела ряд изменений. Например, во всех вузах отменена вторая волна основного этапа зачисления.

«При зачислении очников на бюджетные места будет только одна основная волна. На этапе приоритетного зачисления 6 августа, как и ранее, будут зачислены поступающие без вступительных испытаний, в пределах особой и целевой квоты. На основном этапе зачисления происходит заполнение всех оставшихся бюджетных мест. Абитуриентам необходимо будет до 11 августа (не позднее 18:00) определиться с выбором вуза и направления»,

— пояснил ректор Сибирского федерального университета (СФУ) Максим Румянцев.

Реклама

Количество бюджетных мест в вузе по сравнению с прошедшим учебным годом увеличилось на 800, добавил он. Всего заведение примет 4297 будущих бакалавров и специалистов. Пока принято 541 заявление.

Выросло количество бюджетных мест и в Томском политехе (ТПУ).

«На будущий учебный год значительно выросло число бюджетных мест — почти на 30%. Мы готовы принять на бюджетные места более 3,5 тыс. человек. Причем больше всего бюджетных мест именно на самых популярных у абитуриентов направлениях. Это электротехника и электроэнергетика, химическая технология, теплоэнергетика и теплотехника, ядерная физика и технологии, нефтегазовое дело», — сообщил ответственный секретарь центральной приемной комиссии ТПУ Александр Денисевич.

За первые четыре дня заявления подали более 1700 человек, уточнил он.

В НИУ ВШЭ ожидают традиционно высокого конкурса на IT-направления.

«В 2020 году крайне высокий интерес абитуриенты проявили к программам, связанным со сферой IT. Это программы факультета компьютерных наук и МИЭМ. Традиционно мы наблюдаем интерес к программам в области права, экономики. Очень востребованны направления рекламы и связей с общественностью, дизайна. Думаем, что в этом году эти тенденции сохранятся», — рассказал проректор НИУ ВШЭ Вячеслав Башев.

Документы на программы бакалавриата в ВШЭ будут принимать с 18 июня по 29 июля. Но для тех, кто поступает не по ЕГЭ, а по внутренним экзаменам или участвует в творческих испытаниях, срок подачи документов заканчивается раньше, напомнили в университете.

В этом году абитуриенты, кстати, не увидят привычных списков с именами и фамилиями на сайтах университетов.

«У каждого будет свой индивидуальный идентификационный номер либо номер СНИЛС. То есть сопоставить своих конкурентов и себя в разных списках будет тяжелее. Это связано с тем, что люди искали друг друга в соцсетях и случались не очень приятные ситуации. Поэтому было принято решение закрыть данные»,

— отметил ответственный секретарь приемной комиссии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Виталий Дробчик.

На данный момент в бакалавриат/специалитет подали заявление чуть более 1000 человек, в магистратуру – около 900, сообщил он.

Изменения также подразумевают, что в этом году каждый абитуриент может подать заявления в 5 вузов на 10 направлений.

«В заявлении можно указать до 10 направлений по различным условиям поступления. Особенность нашего вуза в том, что мы позволяем абитуриентам расставить эти направления в порядке приоритетности», — пояснил ответственный секретарь приемной комиссии ЮУрГУ Александр Губарев.

В вуз уже подано 601 заявление от 318 человек, уточнил он.

«В 2020 году у нас самыми популярными у абитуриентов были гуманитарные направления, направления, связанные с информационными технологиями, строительство. В 2021 ситуация, скорее всего сохранится. Сейчас выводы делать рано, так как подано всего 3% заявлений», — сказал Губарев.

Фиксированного набора предметов для поступления на одну специальность больше нет, подчеркнул Виталий Дробчик.

«На некоторых специальностях и направлениях подготовки абитуриенту вузы могут дать возможность корректировать свой набор ЕГЭ. Например, если в прошлом году для поступления в Политех на большинство инженерных и технических направлений подготовки бакалавриата, специальностей кроме двух обязательных (математики и русского языка) необходимо было представить только результаты по физике, то в этом году поступающие могут выбрать, какой результат они хотят предъявить в качестве третьего экзамена — ЕГЭ по физике или по информатике», — объяснил он.

Еще одна особенность приемной кампании — приказы о зачислении больше не требуется размещать на сайте, отметил Максим Румянцев. «Абитуриенты СФУ, например, узнают о своем зачислении в личном кабинете», — рассказал он.

Основного наплыва абитуриентов вузы ждут в июле. «Приемная кампания только началась и не все результаты ЕГЭ известны, поэтому абитуриенты пока не столь активны, и мы ожидаем традиционный существенный рост числа заявлений с приходом июля. В это время ребята уже знают свои результаты ЕГЭ, они подтвердили дипломы различных олимпиад, закончились выпускные и наши талантливые абитуриенты уже сосредотачиваются на вопросе поступления в вуз», — пояснила замсекретаря приемной комиссии МФТИ Нелли Якупова.