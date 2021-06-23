«Как выживать собираетесь?»: москвичка — о походе в COVID-free ресторан

22-летняя москвичка Анастасия пришла на обед в ресторан «Мама будет рада» 22 июня 2021 года. На входе администратор предупредила, что заведение теперь «бесковидное» и попросила показать QR-код. Девушка привилась еще в феврале, поэтому у нее было подтверждение вакцинации.

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«Код можно заскринить заранее. Если не успели и у вас не работает интернет, хостес предложит подключиться к Wi-Fi и на месте открыть страницу на Госуслугах», — рассказывает девушка.

Анастасия показала паспорт, протянула руку для измерения температуры и прошла в зал. Соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты в помещении не нужно. Столики стоят близко друг к другу, как в доковидное время.

«При этом нет разметки социальной дистанции или наклеек с напоминанием о перчаточно-масочном режиме, к которым мы так привыкли», — говорит москвичка.

Все сотрудники ресторана находятся в масках и перчатках. «Администратор сказала, что все они привиты, а маски перчатки нужны для того, чтобы посетители чувствовали себя комфортно. В теории можно попросить их показать сертификат — они без проблем его предоставят», — объясняет Анастасия.

Вместе с ней в ресторане было всего три человека. Однако, уже сидя за столиком, девушка заметила, что за два часа попасть в заведение пытались много людей.

«Почти все, кто хотел посетить ресторан, на отказ по большей части реагировали спокойно. Единичные персонажи были, которые начинали скандалить. Один мужчина после того, как его не пустили, спросил: «А как вы выживать собрались? Вы же сдохнете». Был просто человек, который долго и достаточно агрессивно уговаривал пустить его внутрь», — поделилась москвичка.

«Детей до 28 июня пускают с вакцинированными родителями. При этом провести время можно вплоть до установленных часов закрытия ресторана», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».

С 28 июня в Москве посещать заведения общественного питания смогут только горожане, привитые от коронавируса, переболевшие в течение полугода или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Правила распространяются и на несовершеннолетних — их пока не прививают, поэтому в ресторане запросят результаты ПЦР-теста.

Наличие защиты от коронавируса будет подтверждаться QR-кодом, получить который можно на портале Госуслуг, mos.ru, ЕМИАС.ИНФО, в приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус», а также в регистратуре городской поликлиники. Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что рестораны и кафе до 28 июня должны создать систему проверки QR-кодов. Заведения, которые не выполнят требования, смогут работать только навынос или с доставкой.

На фоне нововведения московские рестораны потеряют 90% посетителей, сообщил ТАСС уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столичном регионе Сергей Миронов.

По мнению Миронова, в Москве еще рано вводить эти меры, так как уровень вакцинации населения от COVID-19 недостаточный. Он отметил, что «такие вещи можно вводить, когда 60% вакцинированных». В противном же случае решение столичных властей негативно скажется на ресторанном бизнесе.